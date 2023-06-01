Kesin seçim sonuçları bugün açıklanacak

28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için sandık başına giden seçmen tercihini yaptı. Gözler kesin sonuçlar için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) çevrildi.

İl Seçim Kurulu Kararları ve İl Birleştirme Tutanakları'na yapılan itirazları karara bağlayan YSK, kesin sonuçları bugün Resmi Gazete'de ilan edecek.

Sonuca göre YSK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasını takdim edecek.