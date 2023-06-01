Hakim savcı sınavı mülakat sonuçları açıklandı
Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen adli hakimlik ve savcılık sınavı, idari hakimlik sınavı, avukatlıktan hakimliğe geçiş sınavı mülakat sonuçları bakanlığın internet sitesinde yayınlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Haziran 2023 09:23, Son Güncelleme : 01 Haziran 2023 09:41
Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan sonuçlar şu şekilde:
26-27 Kasım 2022 Tarihlerinde ÖSYM Tarafından Yapılan İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavının Mülakat Sonuçları için TIKLAYINIZ.
26-27 Kasım 2022 Tarihlerinde ÖSYM Tarafından Yapılan Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığına Geçiş Yazılı Yarışma Sınavının Mülakat Sonuçları için TIKLAYINIZ.
26-27 Kasım 2022 Tarihlerinde ÖSYM Tarafından Yapılan Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavının Mülakat Sonuçları için TIKLAYINIZ.