Hakim savcı sınavı mülakat sonuçları açıklandı

Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan sonuçlar şu şekilde:





26-27 Kasım 2022 Tarihlerinde ÖSYM Tarafından Yapılan İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavının Mülakat Sonuçları için TIKLAYINIZ.





26-27 Kasım 2022 Tarihlerinde ÖSYM Tarafından Yapılan Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığına Geçiş Yazılı Yarışma Sınavının Mülakat Sonuçları için TIKLAYINIZ.





26-27 Kasım 2022 Tarihlerinde ÖSYM Tarafından Yapılan Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavının Mülakat Sonuçları için TIKLAYINIZ.