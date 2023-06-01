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Yeni kabine, siyasetçi ve bürokrasi ağırlıklı

Cumhurbaşkanı seçimlerinin tamamlanmasının ardından gözler yeni kabineye çevrildi. Erdoğan'ın Cumartesi günü yemin töreninden sonra kabineyi açıklaması bekleniyor

Kaynak : Milli Gazete
Haber Giriş : 01 Haziran 2023 09:41, Son Güncelleme : 01 Haziran 2023 09:47
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Yeni kabine, siyasetçi ve bürokrasi ağırlıklı

Erdoğan'ın yeni kabineyi bürokrasi ve siyasetçi ağırlıklı oluşturacağı konuşuluyor. Mehmet Şimşek ile Erdoğan arasında model ve yöntem konusunda anlaşmazlıkların bitme noktasına geldiği belirtiliyor. Ayrıca MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nun da kabinede yer alacağı dillendiriliyor.

Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin tamamlanmasının ardından gözle yeni kabineye çevrildi. Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) milletvekillerinin Cuma günü yemin töreninin ardından tekrar Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumartesi günü yemin etmesi planlanıyor. Erdoğan'ın, yemin töreninin ardından aynı gün kabineyi açıklaması bekleniyor. Kabinede ciddi revizyon öngörülürken, ekonomi yönetiminin de sil baştan değişebileceği de konuşuluyor.

DÖRT BAKANIN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018'deki mevcut kabineden farklı bir model düşündüğü söyleniyor. 2018'de mevcut kabineyi iş insanlarından kuran Erdoğan'ın, yeni kabinede bürokrasi ve siyasetçiye yer vermesi bekleniyor. Aynı zamanda mevcut kabinede bulunan Süleyman Soylu, Hulusi Akar ve Mevlüt Çavuşoğlu'nun tekrar kabinede yer alacağı dillendiriliyor. AK Parti kulislerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un deprem bölgesindeki çalışmalar nedeniyle görevine devam edeceği konuşuluyor. Erdoğan'ın Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'na da kabinede yer vereceği belirtiliyor. Kabinede sürpriz isim olarak Yavuz Ağıralioğlu'nun ve Bülent Turan'ın da yer alacağı söylentiler arasında.

EKONOMİ YÖNETİMİ SİL BAŞTAN OLABİLİR

Kabinede tüm gözler ekonomi yönetimine çevrildi. Mehmet Şimşek ile Erdoğan'ın yaptığı son görüşmede, "birlikte çalışma konusunda karar alındığı" belirtiliyor. Erdoğan, mevcut ekonomik politikalarla ilgili sivri bir dönüş istemezken, Şimşek ile Erdoğan arasında model ve yöntem konusunda anlaşmazlık sürüyor. Ekonomi yönetiminde aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığının iki ayrı bakanlığa bölünmesi de gündemde. Lütfi Elvan ve Mustafa Elitaş isimlerine ekonomi yönetiminde yer verilebileceği belirtiliyor. Mevcut Hazine Bakanı Nureddin Nebati'nin ise TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı olması bekleniyor.

Muhammed Vefa

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