2023-İSG 1. Dönem Sınav sonuçları açıklandı

Adaylar, sınav sonuçlarına 1 Haziran 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

6 Mayıs 2023 tarihinde uygulanan 2023 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın ( 2023-İSG/1 ) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı

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