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Koyun Keçi Yetiştiricileri: Küçükbaş hayvan varlığımız fazlasıyla mevcut

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Kurban Bayramı için vatandaşların ihtiyacını giderecek kadar küçükbaş hayvan varlığının fazlasıyla mevcut olduğunu belirterek, küçükbaş kurbanlıkların canlı baskül kilogram fiyatının da 120-150 lira civarında bulunduğunu bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Haziran 2023 10:22, Son Güncelleme : 01 Haziran 2023 10:24
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Koyun Keçi Yetiştiricileri: Küçükbaş hayvan varlığımız fazlasıyla mevcut

Çelik, yazılı açıklamasında, yaklaşan Kurban Bayramı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küçükbaş kurbanlık arzında sıkıntı yaşanmayacağına dikkati çeken Çelik, "Kurban Bayramı için vatandaşlarımızın ihtiyacını giderecek kadar küçükbaş hayvan varlığımız fazlasıyla mevcuttur." ifadesini kullandı.

Çelik, geçen yıl 2,5 milyon civarında küçükbaş kurbanlık hayvanın kesildiğini kaydederek, bu bayramda da vatandaşların küçükbaş hayvana yönelmesini öngördüklerini bildirdi.

Kurbanlık küçükbaş hayvan fiyatları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Kurbanlık fiyatlarında coğrafi bölgelerimize göre, hatta aynı bölgenin içerisinde bulunan illere göre farklılıklar görülebilir. Şu an itibarıyla genel anlamda kurbanlık vasfını haiz küçükbaş kurbanlıkların canlı baskül kilogram fiyatı 120-150 lira bandındadır. Hayvanın yağlı kuyruklu veya ince uzun kuyruklu olmasına göre bu fiyatlarda farklılık görülebilir. Küçükbaşta canlı hayvan fiyatlarına adet bazında baktığımızda ise 5 bin 500 lira ile 8 bin 500 lira arasında olacağını düşünüyoruz. Ancak burada da hayvanın cüssesine göre ya da fazla kilolu olmasına göre fiyatlarda farklılık olabileceğini söylemek durumundayız. Sonuç itibarıyla büyükbaş kurbanlık fiyatlarının oldukça yüksek olması vatandaşlarımızı bir hayli zorlayacağından küçükbaş hayvan onlar için çok daha cazip olacaktır."

Çelik, kurbanlıklarını satmak isteyen yetiştiricilerin belediyelerin belirlediği kurban satış yerlerine yüksek meblağlarda kira bedeli ödediklerine de dikkati çekerek, tüm belediyelerin, sosyal belediyecilik anlayışına uygun hareket ederek, kurbanlık satış yerleri için kira bedeli almamaları çağrısında bulundu.

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