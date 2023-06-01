Demirtaş'tan yeni açıklama: Aday olmak istedim reddettiler

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bugün yayınlanan röportajında, HDP yönetimine 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı adaylığı için hazır olduğunu söylediğini, ancak bunun parti yönetimi tarafından gerekçesiz bir şekilde reddedildiğini aktardı.

DEMİRTAŞ DÜN AKTİF POLİTİKAYI BIRAKACAĞINI AÇIKLADI

Demirtaş sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda aktif politikayı bırakacağını açıkladı.

Demirtaş paylaşımında "Ben kendi adıma, halkımıza layık bir Politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum. Ayrıca, bana yönelik yapıcı eleştirilere teşekkür ediyorum. Eleştirilerden yararlanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Demirtaş bugün yayınlanan röportajında, HDP yönetimine 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı adaylığı için hazır olduğunu söylediğini, ancak bunun parti yönetimi tarafından gerekçesiz bir şekilde reddedildiğini aktardı.