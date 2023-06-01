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CHP Mahalle Temsilciliğine ateş açılmasına ilişkin 3 şüpheli yakalandı

Gaziosmanpaşa'da CHP Bağlarbaşı Mahalle Temsilciliğinin kepenklerine ateş açılmasına ilişkin 3 şüpheli yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Haziran 2023 10:56, Son Güncelleme : 01 Haziran 2023 10:57
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CHP Mahalle Temsilciliğine ateş açılmasına ilişkin 3 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Mayıs'ta gerçekleşen olayın ardından başlattığı çalışmada, ateş açılma nedeninin büronun mülkiyet sahibi Y.E. ile husumeti bulunan E.C.I. tarafından gerçekleştirdiğini tespit etti.

Çalışmaları tamamlayan ekipler, olaya karışan diğer şüpheli Ö.A. ile suç delillerini yok etmek suçundan E.C. ve Ş.A.T. isimli şüphelilerin de adreslerini belirledi.

Polis ekipleri, olayla ilgili Ö.A, E.C. ve Ş.A.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.C. ile Ş.A.T, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Ö.A'nın ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, E.C.I'nın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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