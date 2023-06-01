Trump'ın görevden ayrıldıktan sonra gizli belgeleri tuttuğuna dair ses kaydı ele geçirildi

Haberde seslerin, Bedminster'da Trump'ın yardımcıları ve Trump dönemi Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows'un otobiyografisi üzerinde çalışan iki kişiyle yapılan toplantıda kayda alındığı aktarıldı.

Ayrıca kayıtlarda Temmuz 2021'de Bedminster Golf Kulübü'ndeki konuşmalarda Trump'ın görevden ayrıldıktan sonra bazı belgeleri Beyaz Saray'dan Florida eyaletinde bulunan Mar-a-Lago malikanesine götürdüğü iddialarını doğrulayan ifadeler yer alıyor.

Kayıtlarda Trump'ın elinde bulunan belgelerdeki bilgileri başkalarıyla paylaşmak istediğini fakat görevden ayrıldıktan sonra belgelerdeki gizliliği kaldırma yetkisi konusunda sınırlamaların olduğunu bildiğini ifade ettiği kaydedildi.

CNN'in haberinde savcıların, Trump'ın görevden ayrılmadan önce İran'a olası saldırı planıyla ilgili Pentagon'a ait gizli belgeyi de beraberinde götürdüğünü söylediği ses kaydını ele geçirdikleri bildirildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net