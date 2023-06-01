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AK Parti'li vekiller kayıt yaptırdı

AK Parti İzmir Milletvekili Özalan: AK Parti'nin milletvekili olarak, AK Parti'nin neferi olarak bu parlamento çatısı altında milletime hizmet edecek olmaktan dolayı çok mutluyum"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Haziran 2023 12:00, Son Güncelleme : 01 Haziran 2023 12:27
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AK Parti'li vekiller kayıt yaptırdı

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor.

AK Parti İzmir Milletvekili Fehmi Alpay Özalan, kaydını yaptırdıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde dünyaya örnek teşkil edebilecek bir seçim sürecinin yaşandığını, emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Millete hizmet konusunda kaldıkları yerden yoğun bir şekilde çalışmalara devam edeceklerini vurgulayan Özalan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Dünya Lideri" demelerindeki sebebi ise "Dünyada eşi benzeri olmayan, bu kadar üst üste seçim kazanan, bu kadar milletin teveccühünü kazanan başka hiçbir devlet başkanı yok. O yüzden böyle bir genel başkana, böyle bir cumhurbaşkanına sahip olduğumuz için gerçekten hem mutluyuz, hem onurluyuz. AK Parti'nin milletvekili olarak, AK Parti'nin neferi olarak bu parlamento çatısı altında milletime hizmet edecek olmaktan dolayı çok mutluyum." şeklinde açıkladı.

Özalan, Süper Lig'in bitimine iki hafta kala şampiyonluğu kesinleşen Galatasaray'ı da tebrik ederek, "Bu süreç çok uzun bir maraton. Futbolcuları özellikle kutlamak istiyorum çünkü böyle şampiyonluğa ulaşmak çok büyük fedakarlıklar, çok iyi çalışmalar gerektiriyor. Hak ettikleri bir şampiyonluk diye düşünüyorum. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinden de hiç şüphem yok." diye konuştu.

CHP Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır da milletvekili seçilen herkese başarılar diledi.

Antalya'nın Türkiye'nin turizm ve tarımının başkenti olduğunu ifade eden Çorabatır, kendisinin de turizmci olduğunu, tekstil ve tarım yatırımları bulunduğunu, Meclis çatısı altında sektörün sorunlarıyla ilgili çalışmalar yapacaklarını dile getirdi. Çorabatır'a milletvekili rozetini Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar taktı.

CHP Ankara Milletvekili Sadullah Ergin, MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Yeşil Sol Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, Yeşil Sol Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar da bugün kayıt yaptıranlar arasında yer aldı.

CHP İstanbul Milletvekili olarak seçilen, Diyarbakır Barosu'nun silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi de kayıt yaptırdı.

Demir, kayıt işlemlerinin ardından gazetecilere ve kayıt yapan görevlilere Kilis karası üzümü, Bursa Milletvekili Gözgeç kestane şekeri, Kahramanmaraş Milletvekili Debgici de fıstık ezmesi ikram etti.

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