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TESK Genel Başkanı Palandöken'den, LGS sınavı öncesi 'gürültü' uyarısı

"Sınav gerçekleşirken düğünler sebebiyle davul, zurna, belediye çalışmaları nedeniyle gürültülü makine sesleri, korna sesleri vs. olmamalı"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Haziran 2023 11:50, Son Güncelleme : 01 Haziran 2023 12:42
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TESK Genel Başkanı Palandöken'den, LGS sınavı öncesi 'gürültü' uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 4 Haziran Pazar günü 1 milyon 300 bin öğrencinin Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavına gireceğini hatırlatarak, sınav süresince korna, davul, zurna gibi seslerle adayların dikkatinin dağıtılmaması uyarısında bulundu.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, öğrencilerin uzun zamandır arzu ettikleri liselere girmek için ter dökeceğini belirterek, sınav esnasında vatandaşlara da sorumluluk düştüğünü bildirdi.

Ebeveynlerin sessiz bir ortam sağlamaları gerektiğini ifade eden Palandöken, "Sınav gerçekleşirken düğünler sebebiyle davul, zurna, belediye çalışmaları nedeniyle gürültülü makine sesleri, korna sesleri vs. olmamalı. Çocuklarını okul önlerinde bekleyen ebeveynlerimiz heyecanına yenik düşmeden sükuneti sağlamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Sınava girecek adaylara tavsiyelerini de aktaran Palandöken, şunları kaydetti:

"Uzun süredir bu sınav için emek harcayan, gecesini gündüzüne katarak sosyal hayatlarından fedakarlık eden, hayallerindeki mesleği elde etmek için iyi bir lise eğitimi alması gerektiği bilinciyle çaba gösteren öğrencilerimiz, sınav günü heyecan ve stres yapmamalı. Heyecanın etkisiyle sürekli yeme ve içme içgüdüsüne yenik düşmemeli, o gün için fazla sıvı tüketiminden uzak durmalı. Öğrencilerimiz çeşitli sebepler ile başarısız olsa dahi hayat denilen bu uzun yolda her ne olursa olsun, kendi doğrularından vazgeçmeden ilerlemeli. Unutmamalıdır ki bütün gençlerimiz ülkemizin geleceği için değerli ve özeldir."

Palandöken, Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı eğitim istatistiklerine göre sınava giren öğrenci sayısındaki artışa da değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde örgün eğitime kayıtlı 19 milyonun üzerinde öğrenci eğitim görüyor. LGS sınavına ise 2018 yılında 971 bin öğrenci girerken bir önceki LGS sınavına 1 milyon 236 bin öğrenci girdi. Öğrencilerimizin hayallerindeki mesleklere ulaşmak için gösterdikleri çabaların karşılığını bulması umuduyla, ileride bu ülkeye hayırlı hizmetler edecek esnaf, memur, işçi olmasını temenni ediyor, 4 Haziran'da sınava girecek bütün öğrencilere sınavlarında başarılar diliyorum."

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