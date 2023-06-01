Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Haziran 2023 12:44, Son Güncelleme : 01 Haziran 2023 12:45
MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçış sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu." ifadesine yer verildi.