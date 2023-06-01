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'Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı 1 milyona yakın kişi kullandı'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 8 Nisan'da hizmete açılan Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'na vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, açıldığı günden bu yana 1 milyona yakın kişinin metro hattında seyahat ettiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Haziran 2023 13:29, Son Güncelleme : 01 Haziran 2023 13:30
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'Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı 1 milyona yakın kişi kullandı'

Bakan Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul'da da raylı sistemlerle ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, Bakanlıkça yürütülen 11 projede toplam 96,9 kilometrelik raylı sistem hattı inşaatının devam ettiğine dikkati çekti.

Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'nın açılışıyla İstanbul'da metro hattı uzunluğunun 130 kilometrenin üzerine çıktığını bildiren Karaismailoğlu, "Metro hattımız vatandaşlarımızdan da yoğun ilgi gördü. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 8 Nisan 2023 tarihinde hizmete açılan Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'nda 1 milyona yakın kişi seyahat etti." bilgisini paylaştı.

Karaismailoğlu, 6,2 kilometre uzunluğundaki hattın Başakşehir Metrokent istasyonundan başladığını, güzergahta Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir ve Kayaşehir Meydan olmak üzere 4 istasyon bulunduğunu kaydederek, saatte 80 kilometre hızla tasarlanan hattın, saatte tek yönde 70 bin yolcu hizmet verme kapasitesine sahip olduğuna işaret etti.

- "Kısa sürede hizmete açtık"

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, şehir hastanesinin yolunu yapmadığı gibi metro hattını da yapmayacaklarını Bakanlığa bildirdiklerini, bunun üzerine projeyi devraldıklarını aktaran Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Mevcut İBB yönetiminden devraldığımızda yüzde 5 ilerleme seviyesindeki metro hattımız, faaliyetlerimiz neticesinde kısa sürede hızla ilerledi, test sürüşleri yapıldı ve işletmeye açılmaya hazırlandı. Projeyi devraldığımızda; 5 bin 662 metrelik NATM tünellerinin yalnızca 112 metresi kazılmış, 3 bin 298 metre TBM (tünel açma makinesi) tünellerine hiç başlanmamıştı. Hepsini tamamlayarak toplam 10 bin 250 metre tünel inşaatını bitirdik. 295 metre uzunluğundaki viyadük imalatlarını tamamladık. Ray işlerini 11 bin 595 metre ray döşeyerek tamamladık. 4 istasyonda toplam 32 bin 661 metrekare kapalı alan inşa ettik. Elektromekanik ve sinyalizasyon imalatlarını tamamladık ve İstanbulluların hizmetine sunduk."

- Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Bağcılar arası 23 dakikaya düştü

Hattın işletmeye alınmasıyla bölgede ekonomik ve güvenli bir ulaşımı sağladıklarının altını çizen Karaismailoğlu, "Kayaşehir-Mahmutbey arası seyahat süresi 20 dakika, Metrokent-Bakırköy Özgürlük meydanı arası seyahat süresi 29 dakika, Metrokent-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 24 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Bağcılar arası seyahat süresi 23 dakika oldu." bilgisini paylaştı.

Bakan Karaismailoğlu, hem hızlı hem de konforlu ulaşımı sağladıklarını da bildirdi.

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