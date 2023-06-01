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Ukrayna, Vilnius'taki NATO zirvesinde üyelik daveti bekliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile savaş halindeki ülkesine temmuzda Litvanya'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde üyelik daveti beklediğini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Haziran 2023 13:50, Son Güncelleme : 01 Haziran 2023 13:51
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Ukrayna, Vilnius'taki NATO zirvesinde üyelik daveti bekliyor

Moldova'da Ukrayna sınırına 20 kilometre mesafedeki tarihi Mimi Kalesi'nde düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirve Toplantısı'na katılan Zelenskiy, ülkesinin Rusya'ya karşı acilen güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Zelenskiy, "Bu yaz Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde Ukrayna'ya üyelik için açık davet yapılması, ayrıca NATO üyeliği yolunda güvenlik garantilerinin verilmesi gerekli." dedi.

Ülkesinin Avrupa Birliği (AB) sürecine de değinen Zelenskiy, Haziran 2022'de aday ülke statüsü verilen Ukrayna'nın AB'ye katılımı için açık ve net bir karar verilmesi gerektiğini belirtti.

Zelenskiy, savaşın sonlandırılması amacıyla barış formülü hazırladıklarını dile getirerek, barış zirvesi hazırladıklarını, bunun barış formülünün uygulanmasının yolunu açacağını söyledi.

Devlet Başkanı Zelenskiy, "Buna küresel çapta ihtiyaç duyulmaktadır ve artık zamanı gelmiştir. Artık şüphelerin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Ukrayna için verilecek olumlu kararlar herkes için olumlu olacaktır." diye konuştu.

Moldova ve uzun vadede Gürcistan için de benzer şekilde güvenlik temeli oluşturulmasını talep eden Zelenskiy, Belarus için de gelecekte benzer bir ihtiyaç duyulacağına inandığını anlattı.

Zelenskiy, modern savaş uçaklarına ihtiyaç duyduklarını, F-16 savaş uçaklarının kendilerine verilmesi halinde Rusya'yı yenebileceklerini vurguladı.

- Liderler aile fotoğrafı çektirdi

Moldova'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı, açılış konuşmalarının ardından liderlerin aile fotoğrafı çektirmesiyle devam etti.

Zirve sırasında güvenlik, enerji ve ulaştırma başlıklarında liderlerin yuvarlak masa toplantıları yapmaları, ayrıca çok sayıda ikili ve çoklu görüşme gerçekleştirmeleri planlanıyor.

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