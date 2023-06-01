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Gümülcine'de hastanede Türkçe konuşulmasına karşı çıkan gruba tepki

Batı Trakya'daki Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi, Gümülcine Devlet Hastanesinde Türk azınlık üyesi doktorların Türkçe konuşması ve azınlık mensubu bazı kadın çalışanların başörtüsü takmasına karşı çıkan milliyetçi gruba tepki gösterdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Haziran 2023 14:18, Son Güncelleme : 01 Haziran 2023 14:21
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Gümülcine'de hastanede Türkçe konuşulmasına karşı çıkan gruba tepki

DEB Partisince yayımlanan açıklamada, 1990'lı yılların ortasına kadar Türklere kamuda görev verilmediği, Yunanistan'daki üniversitelerde eğitim görmelerine izin verilmediği ve eczane açmalarına bile müsaade edilmediği hatırlatıldı.

Yunanca konuşamayan bazı Türk hastaların sorunlarını Yunan doktorlara anlatamadıkları, sağlıklı teşhis konulamadığı ve tedavi olamadıkları için Türkiye'ye gitmek zorunda kaldıkları vurgulandı.

Açıklamada, "Bugün azınlık mensupları sadece iddia edildiği gibi Türkiye üniversitelerinden değil Yunanistan üniversitelerinden de mezun olmakta ve çok başarılı doktorlarımızın olduğu da bilinen bir gerçek. Kendi aralarında kendi anadillerini kullansalar bile meslektaşları ile resmi dili kullandıklarına hepimiz şahidiz" ifadelerine yer verildi.

Türk azınlık mensubu bazı kadın çalışanların başörtüsü takmalarıyla ilgili ise dini inancını herkesin özgürce yaşaması gerektiği vurgulanan açıklamada, haksızlıklarla boğuşan azınlığın söyleyecek çok sözü olduğu ifade edildi.

Gümülcine Belediye Meclisinde yer alan ve aşırı milliyetçi görüşleriyle bilinen Spartakos adlı grup, sosyal medya hesabından dün yayımladığı açıklamada, hastanede çalışan doktor ve diğer sağlık personelinin Türkçe konuşmasına tepki göstermiş, bazı kadın sağlık çalışanların da başörtüsü takmasına karşı çıkmıştı.

Açıklamada, azınlık mensubu doktorların Türkçe konuşmalarının hastaneyi daha az işlevsel hale getirdiği, dünya genelinde sağlık çalışanlarının giyiminin belli kurallara bağlı olduğu ve bunun değişemeyeceği iddia edilmişti.

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