Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 yılı atama ve nakil sonuçları açıklandı

Başkanlıktan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 41 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereği; 1 Mart- 31 Mart tarihleri arasında dini yüksek ihtisas merkezi müdürü, eğitim merkezi müdürü, il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, eğitim görevlisi, başvaiz, uzman vaiz, cezaevi vaizi, vaiz, şube müdürü, murakıp, din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı ve şef unvanlarında görev yapan personelin görev veya yer değiştirme talepleri değerlendirilmiştir.

Başkanlığımızca yer değişikliği uygun görülüp ataması gerçekleştirilenler, DİBBYS Programındaki (https://dibbys.diyanet.gov.tr) "Bana Özel" menüsü altında yer alan "Atama Nakil Sonucumu Göster" bölümünden sonuçlarını öğrenebileceklerdir.

Daha önceki yıllarda, DİBBYS programı üzerinden yapılan kontrollerde, yukarıda unvanları sayılan ve ataması yapılan personelin ayrılış başlayış işlemlerinde gecikmeler yaşandığı tespit edilmiştir. Bu sebeple ataması yapılan personelin en geç 21.07.2023 tarihinde mevcut görev yerinden ayrılmaları gerekmektedir. Mezkür tarihte eski görev yerinden ayrılmayan personelin ilişiği kesilmiş sayılacak ve haklarında idari işlem başlatılacaktır.

Eski görev yeriyle ilişiği kesilen personelin yeni görev yerine başlaması ile ilgili 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 62 ve 63'üncü maddelerindeki kanuni süreler dikkate alınacaktır.