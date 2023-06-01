'7. Dönem Toplu Sözleşmesinde yeni kazanımlara hep birlikte imza atacağız'

Toplu Sözleşme Gündemiyle Toç Bir-Sen 43. Başkanlar Kurulu İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Toç Bir-Sen 43. Başkanlar Kurulu İstişare Toplantısı Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Genel Başkan Hüseyin Öztürk, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Kadınlar ve Engelliler Komisyonu Başkanları ile Şube ve İl Başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, Şube ve İl Başkanları tarafından üyelerin talep ve beklentileri dile getirilerek müzakere edildi.

7. Dönem Toplu Sözleşme gündemiyle gerçekleştirilen toplantı Genel Başkan Hüseyin Öztürk'ün konuşmasıyla başladı.

"Tarım - Orman Çalışanlarının Tercihi Yine Toç Bir-Sen"

Öztürk, 43. Başkanlar Kurulu Toplantısı'nı Toç Bir-Sen'in kuruluş yıl dönümü ve 15 Mayıs yetki tutanaklarının hemen sonrasında gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Toplantımızı teşkilatımız için çok büyük önem arz eden günlerin hemen ardından gerçekleştiriyoruz. İlki 23 Mayıs: örgütlü mücadelemizi emek ve alın teri ile büyüttüğümüz, başarılarla, kazanımlarla zirveye taşıdığımız Toç Bir-Sen'imizin 22. Kuruluş Yıl Dönümü. Ardından; siz dava neferlerimizle yetki zaferimize bir yenisini daha ekleyerek Tarım-Ormancılık Hizmet Kolu'ndaki rakipsizliğimizi bir kez daha tescillediğimiz 16. Yetki Yılımız. Bu yıl da teşkilatımızın emeğiyle, alın teriyle üyelerimizin teveccühü ile yetkimizi yeniledik. Tabii ki 'Yetki' demek 'Yeni Sorumluluklar ve Daha Büyük Hedefler' demek. Bu sorumlulukla birlikte şimdi hep beraber yeni bir kapı aralıyoruz. Türkiye Yüzyılına yaraşır bir şekilde hep birlikte koşuşumuzu daha da artıracağız. Üyelerimize, Çalışanlarımıza, Ülkemize ve yüreğinde bizlere dair umut taşıyan Gönül Coğrafyamıza hizmet etmeye devam edeceğiz.

Kuruluşumuzdan bugüne kadar ilkelerimizle, duruşumuzla, mücadelemizle ve kazanımlarımızla sendikal hayata öncülük ettiğimiz gibi 16. Yetki yılımızda da mücadelemizi de hedeflerimizi de büyütecek yetki zaferimizi daha da yükseklere hep beraber taşıyacağız. Ben bir kez daha şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına, Teşkilatımızın her kademesinde emek vererek Yetki Zaferimize ve mutluluğumuza ortak olan, tüm zorlu süreçlere ve koşullara rağmen mücadele etmeyi asla bırakmayan, hedeflerimizi, birlik ve beraberliğimizi alın teriyle büyüten, örgütlü gücümüzü ve kardeşliğimizi çelikleştiren Erdemliler Hareketimizin her bir ferdine, değerli üyelerimize, çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

"Emekle, Alın Teriyle Yükselecek Türkiye Yüzyılı'nda, İstikrarla Daha Güçlü Adımlar Atılacağına İnancımız Tam"

Konuşmasında pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinen Genel Başkan Öztürk, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

Genel Başkan Öztürk, emekle, alın teriyle yükselecek Türkiye Yüzyılı'nda, istikrarla daha güçlü adımlar atılacağına inançlarının tam olduğunu çizdiği konuşmasında şunları söyledi: "Sadece Ülkemizin, Milletimizin değil tüm Dünyanın merakla ve heyecanla beklediği Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hamdolsun demokrasi şöleni havasında tamamladık. Milli iradenin güçlü bir şekilde tecelli ettiği, sonucu itibariyle hiç kimsenin kaybetmeyip 85 milyonun kazandığı bu seçimin Üyelerimiz, Çalışanlarımız, Ülkemiz, Milletimiz ve Gönül Coğrafyamızdaki kardeşlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

"7. Dönem Toplu Sözleşmesinde Yeni Kazanımlara Hep Birlikte İmza Atacağız"

43. Başkanlar Kurulu Toplantısını Toplu Sözleşme gündemiyle gerçekleştirdiklerini ifade eden Genel Başkan Öztürk, yetkili sendika Toç Bir-Sen olarak her toplu sözleşme görüşmesinde olduğu gibi 7. Dönem Toplu Sözleşmesine de Şube ve İl Başkanlarıyla yaptıkları istişareler sonrasında oluşturulacak talepler ile gideceklerinin altını çizdi.

"İstişare eden yanılmaz, istişarede bereket ve hayır vardır" diyen Öztürk konuşmasında şunları söyledi: "Bilgi ve tecrübemizle Tarım-Orman Çalışanlarımızın sosyal ve özlük haklarını her platformda savunduk, hak ve menfaatlerinin korunmasını, geliştirilmesini, alın terlerinin karşılık bulmasını, kazanımlarının artırılmasını sağladık. Hizmet Kolu çalışanlarımızın teveccühüyle yetkili olduğumuz 2008 yılından bugüne değin 16 yıldır onlarca kazanıma imzamızı attık, kronik sorunları çözüme kavuşturduk. 7. Dönem Toplu Sözleşmesinde de yine sizlerle istişarelerde bulunarak, hizmet kolu çalışanlarımızın taleplerinin karşılık bulması, sorunlarının ise çözüme kavuşturulması için tekliflerimizi ortak akılla oluşturacak, sorumluluğumuzun gereğini en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içerisinde olacağız" dedi.

Genel Başkanın konuşmasının ardından gerçekleştirilen oturumlarda Şube ve İl Başkanları üyelerinin taleplerinin ve sorunları aktardılar.

Her bir Şube ve İl Başkanı tarafından ayrı ayrı dile getirilen konular, maddeler halinde tek tek ele alınarak müzakere edildi.

Tarım ve Ormancılık Hizmet kolunda görev yapan çalışanların taleplerini kazanıma dönüştürmek, sorunlarını çözüme kavuşturmak gayesiyle hazırlanacak olan "toplu sözleşme teklifleri" ve toplu sözleşme sürecinde ortaya konacak olan stratejiler üzerinde istişareler gerçekleştirildi.





