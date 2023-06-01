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Meclis'te yemin töreniyle birlikte seçim süreci başlayacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28'inci yasama dönemi, milletvekillerinin yemin töreniyle açılacak. Yarın yapılacak törenin ardından Meclis Başkanlık Divanı ve siyasi parti grup yönetimleri için de seçim süreci başlayacak. Yeni dönemin Meclis Başkanı ve siyasi partilerin grup başkan vekilleri de seçilecek.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 01 Haziran 2023 16:23, Son Güncelleme : 01 Haziran 2023 16:24
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Meclis'te yemin töreniyle birlikte seçim süreci başlayacak

Meclis'te yarın yapılacak yemin töreninin ardından sıra seçimlere gelecek. Meclis Başkanlık Divanı ve 5 siyasi parti grubunun yönetimleri belirlenecek.

Meclis Başkanının seçim süreci de yemin töreniyle başlayacak. Yarından itibaren 5 gün boyunca adaylık başvuruları alınacak.

Meclis başkanı seçilecek

7 Haziran Çarşamba günü Meclis başkanı seçiminin yapılması bekleniyor. Adaylar arasında Fuat Oktay, Numan Kurtulmuş ve Bekir Bozdağ'ın adı geçiyor. Başkanlık seçimi gizli oyla yapılıyor.

İlk iki oylamada 400, sonuç alınamazsa üçüncü oylamada salt çoğunluk olan 301 kabul oyuyla başkan seçilebiliyor.

Meclis başkanının ardından, Meclis başkan vekilleri, katip üyeler ve idare amirleri de belirlenecek.

Siyasi partilerin grup yönetimi seçilecek

Siyasi partilerin Meclis gruplarında da seçim heyecanı yaşanacak.

AK Parti MYK'da, Adalet Komisyonu başkanı Abdullah Güler grup başkanı; Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Abdulhamit Gül, Leyla Şahin Usta ve Bahadır Yenişehirlioğlu grup başkan vekilleri olarak belirlendi.

Seçimlerin hafta sonundaki kapalı grup toplantısında yapılması bekleniyor.

CHP'de 8 grup başkan vekili adayı arasından 3 isim seçilecek. Adaylar arasında Zeynel Emre, Murat Emir, Bülent Tezcan, Ali Öztunç ve Murat Bakan bulunuyor.

MHP'de ise Genel Başkan Devlet Bahçeli geçici Meclis başkanlığını yürüteceğinden, Meclis başkanı seçiminin ardından grup yönetimi belirlenecek.

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