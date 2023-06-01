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Türkiye, OECD ülkeleri arasında seçime katılımın en yüksek gerçekleştiği 3. ülke

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerle, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında yapılan son seçimlere katılım oranının en fazla olduğu 3. ülke olarak kayıtlara geçti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Haziran 2023 16:32, Son Güncelleme : 01 Haziran 2023 16:55
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Türkiye, OECD ülkeleri arasında seçime katılımın en yüksek gerçekleştiği 3. ülke

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerine ilişkin kesin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

YSK verilerine göre, 14 Mayıs'taki seçimlere yurt içinde katılım oranı yüzde 88,92, 28 Mayıs'taki seçimlerde de bu oran 85,72 oldu.

14 Mayıs'taki seçimlerde yurt içinde 53 milyon 993 bin 683, 28 Mayıs'taki seçimlerde 52 milyon 93 bin 375 seçmen oy kullandı.

YSK'nin açıkladığı sonuçlara göre, Türkiye, 14 Mayıs'taki seçimlerde yurt içi seçmen katılım oranıyla OECD üyesi ülkeler arasında 3. sırada yer aldı.

OECD ile Uluslararası Demokrasi ve Seçim Yardımı Enstitüsünün (IDEA) verilerine göre, Türkiye, 14 Mayıs'ta yurt içi seçimlere katılım oranıyla ABD, Fransa, Almanya, İngiltere gibi birçok Batılı OECD üyesini geride bıraktı.

IDEA verilerine göre, 2022'de yapılan seçimlerde yüzde 89,74 katılım oranıyla Avustralya, OECD üyesi ülkeler arasında 1. sıraya yerleşti.

Avustralya'yı 2018'deki seçimlerde yüzde 89,66 katılım oranıyla Lüksemburg takip etti. Belçika da 2019'da yapılan seçimlerdeki 88,38 katılım oranıyla YSK'nin kesin sonuçları dikkate alındığında Türkiye'nin gerisinde kaldı.

Listede, Türkiye'nin gerisinde yer alan İsveç, Danimarka, Yeni Zelanda, İzlanda, Hollanda ve Norveç'te seçimlere katılım oranı yaklaşık yüzde 80'de kaldı.

Nüfus bakımından Türkiye ile kıyaslanabilir Almanya ise listede yüzde 76,58 katılım oranıyla 11. sırada ve Norveç'in hemen altında yer buldu.

Listede, Almanya'yı sırasıyla yüzde 75,69 katılım oranıyla Avusturya, yüzde 73,59 ile Fransa ve yüzde 71,76 ile İspanya izledi.

OECD üyeleri arasında seçimlere katılımın en az olduğu ülke olarak dikkati çeken İsviçre'de 2019'da yapılan seçimlere katılım yüzde 45,12'de kalmıştı.

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