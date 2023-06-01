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Kızılay'dan kurban fiyatlarına yüzde 141 zam

Kızılay 2023 yılı kurban bağış bedelini 5.950 TL olarak belirlerken, Mehmetçik Vakfı 5.400 TL olarak açıkladı. Böylece kurban bedelleri geçen yıla göre yüzde 130-141 oranında arttı.

Haber Giriş : 01 Haziran 2023 17:56, Son Güncelleme : 01 Haziran 2023 17:59
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Kızılay'dan kurban fiyatlarına yüzde 141 zam

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurbanlık fiyatları da üç haneli zamlar eşliğinde açıklanmaya başladı.

Bloomberght'de yer alan habere göre; Kızılay, geçen yıl 2 bin 470 TL olarak açıkladığı kurban bedeline bu yıl yüzde 141 zam yaparak, 5 bin 950 TL'ye çıkardı. Söz konusu rakam, yurt içi kurban vekalet bedeli olarak geçiyor.

Kızılay'ın Döviz cinsi kurbanlık bedelleri de artıştan nasibini aldı. Geçen yıl 175 Dolar olan kurban bedeli bu yıl yüzde 69 artarak 295 dolara yükseldi. Euro bazında ise 2022 yılında 165 Euro olan kurbanlık bedeli bu yıl yüzde 67 artarak 275 Euro'ya çıktı.

Mehmetçik Vakfı ise 2022'de 2 bin 350 TL olan kurban bağış bedelini yüzde 130 artırarak 5 bin 400 TL'ye çıkardı.

Mehmetçik Vakfı'nın kurban bağış bedelleri döviz bazında da zamlardan nasibini aldı.

Geçen yıl 150 Dolar olan kurbanlık bedeli bu yıl yüzde 83 artarak 275 Dolar oldu. Euro bazında ise geçen yıla göre yüzde 72 artarak 145 Euro'dan 250 Euro'ya yükseldi.

Öte yandan TÜİK verilerine göre, Nisan itibariyle kuzu eti son 1 yılda yüzde 101 zamlanırken, dana eti yüzde 109 yükseldi..

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