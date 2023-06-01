AA'dan Ekrem İmamoğlu'na tazminat davası

Anadolu Ajansı avukatlarının Büyükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verdiği dava dilekçesinde, İmamoğlu'nun asılsız iddia ve paylaşımlarla alenen hakaret ve halkı tahrik ederek Anadolu Ajansı'nı hedef gösterdiği ve itibarına saldırıda bulunduğu belirtildi.

İmamoğlu'nun açıklamaları nedeniyle bazı abonelerin Anadolu Ajansı ile işbirliğini sonlandırdığı belirtilen dilekçede, ajansın ticari zarara uğradığı vurgulandı.

Dilekçede İmamoğlu'nun açıklamalarının ardından sosyal medyada ajansı hedef alan hakaret içerikli birçok paylaşım yapıldığı belirtildi, bunun da manevi zarara yol açtığı ifade edildi. Anadolu Ajansı manevi zararlarının tazmini için İmamoğlu'dan 100 bin liranın tahsilini istedi.

Çalışanlar sözlü ve fiili saldırıya uğradı

Dilekçede dikkat çeken diğer unsur AA çalışanlarının seçim günü karşı karşıya kaldığı saldırılar oldu. İmamoğlu'nun gerçek dışı ve provokatif söylemleri nedeniyle sahada görev yapan AA çalışanlarının töhmet altında kaldığı vurgulanan dilekçede, İBB Başkanının açıklamaları üzerine sandık başında veri toplayan bazı AA çalışanlarının sözlü ve fiili saldırıya uğradığı ifade edildi.

CHP'Lİ Doğan'ın ifadesi dilekçeye girdi

Ajans avukatlarının mahkemeye sunduğu dilekçede, İmamoğlu'nun AA hakkındaki açıklamalarıyla toplumsal bir dezenformasyona yol açtığı belirtildi. Ekrem İmamoğlu seçim gecesi oy sayımı sürerken kameraların karşısına geçerek "Öndeyiz" açıklaması yapmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde göründüğü AA'yı "Yalan söylemekle" suçlamıştı.

İmamoğlu'nun suçlamalarının kabul edilemez olduğu belirtilen dilekçede CHP'nin teknoloji ve siber güvenliğinden sorumlu yetkilisi Sedat Doğan'ın açıklamaları da delil olarak yer aldı. Sedat Doğan kişisel sosyal medya hesabında seçim gecesi CHP'de yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve İmamoğlu'nu yalanlayarak "Bizim ekranımızda Kılıçdaroğlu hiçbir zaman kazanmıyordu" demişti. Dilekçede ayrıca AA verilerinin YSK'nın açıkladığı verilerle bire bir örtüştüğü, bu durumun AA'nin verilerinin güvenilirliğini ortaya koyduğu da ifade edildi.

"Öndeyiz" demişti

Cumhurbaşkanlığı ve TBMM genel seçimlerinin yapıldığı 14 Mayıs gününe İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Anadolu Ajansı'nı hedef alan sözleri damgasını vurmuştu. İBB Başkanı İmamoğlu, oyların sayımı sürdüğü sırada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte kameraların karşısına geçmiş, AA verilerinin aksine Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışı önde götürdüğünü açıklamıştı. AA verilerinin doğru olmadığını ifade eden İmamoğlu "Öndeyiz, kazanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Eleştiri okları İmamoğlu'na yöneldi

İlerleyen saatlerde İmamoğlu'nun açıklamasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. İBB Başkanı, CHP tabanını yanlış yönlendirdiği ve yalan söylediği gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz de konuk olduğu bir televizyon programında İmamoğlu'na yanıt vermiş, söz konusu ifadeleri nedeniyle İBB Başkanına dava açılacağını açıklamıştı.

Karagöz "Atatürk'ten bize emanet kalan bu kurumun itibarını korumak genel müdür olarak benim vazifemdir" demiş, "2500 arkadaşım, gece gündüz çalışarak Anadolu Ajansının itibarlı bir kurum olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Buna rağmen birisi hala manipülasyon yapıyorsunuz diyorsa tabii ki dava açacağız" ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu bu eleştiriler üzerine ikinci tur oylamanın yapıldığı 28 Mayıs gecesi kameralardan uzak durmuş ve açıklama yapmaktan kaçınmıştı.

Tazminat geliri sempozyuma harcanacak

AA yönetimi İmamoğlu'ndan elde edeceği tazminat tutarını, ileride düzenlenmesi planlanan Yalan ve Dezenformasyonla Mücadele sempozyumunun masraflarını karşılamak için kullanacak.