Icardi'nin menajeri Wanda Nara'dan GS taraftarını üzecek açıklama

Mauro Icardi'nin menajeri Wanda Nara, Arjantinli oyuncu hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Galatasaray'a teşekkür etti.

Nara şu ifadeleri kullandı:

"Tüm Galatasaray taraftarlarını tebrik ediyorum.

Kendimi bu büyük Galatasaray ailesinin bir parçası olarak hissediyorum, çünkü Mauro'yu İstanbul'da hayal ettiğim ilk günden beri bu kupayı kaldıracağını biliyordum. İstanbul'a tek başıma geldiğim ve tek amacım Mauro'yu ikna etmek için Paris'teki evimize döndüğüm o günü çok iyi hatırlıyorum. Bugün sizinle kutluyoruz, hayalimiz gerçek oldu. Galatasaray ailemizi asla unutmayacağız, sonsuza dek kalbimizde taşıyacağız."

"KALMAK İSTİYORUM" DEMİŞTİ

Mauro Icardi, şampiyonluğun ilan edildiği MKE Ankaragücü maçı sonrasında geleceği hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Tecrübeli yıldız Galatasaray'da kalmak istediğini söylemişti.