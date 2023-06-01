17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç direğe çarptı: 13 yaşındaki çocuk öldü

Ehliyeti bulunmayan A.A'nın, evde yalnız bırakmamak için 2 yaşındaki kız kardeşi ile iki arkadaşını yanına alarak, babasından izinsiz aldığı otomobille gezintiye çıktığı öğrenildi.

Çocukları sıkıştığı yerden, itfaiye ekipleri ile elektrik kesintisi ihbarı üzerine olay yerine gelen elektrik dağıtım şirketi çalışanları çıkardı.

Kazada otomobilde bulunan 13 yaşındaki Furkan Çağrı Özer hayatını kaybetti. Sürücü A.A. ile otomobilde bulunan 15 yaşındaki M.S. ve sürücünün 2 yaşındaki kız kardeşi A.A. yaralandı.

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