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17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç direğe çarptı: 13 yaşındaki çocuk öldü

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilde bulunan 13 yaşındaki çocuk öldü, 17 yaşındaki sürücü ile biri 2, diğeri 15 yaşındaki iki çocuk yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Haziran 2023 20:32, Son Güncelleme : 01 Haziran 2023 20:31
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17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç direğe çarptı: 13 yaşındaki çocuk öldü

Kayı Mahallesi'ndeki Ahi Evran Caddesi'nde A.A. (17) yönetimindeki 06 FG 3650 plakalı otomobil, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk ikiye bölündü.

Kazada otomobilde bulunan 13 yaşındaki Furkan Çağrı Özer hayatını kaybetti. Sürücü A.A. ile otomobilde bulunan 15 yaşındaki M.S. ve sürücünün 2 yaşındaki kız kardeşi A.A. yaralandı.

Çocukları sıkıştığı yerden, itfaiye ekipleri ile elektrik kesintisi ihbarı üzerine olay yerine gelen elektrik dağıtım şirketi çalışanları çıkardı.

Ankara'daki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Şehit Ümit Güder Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Furkan Çağrı Özer'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Ehliyeti bulunmayan A.A'nın, evde yalnız bırakmamak için 2 yaşındaki kız kardeşi ile iki arkadaşını yanına alarak, babasından izinsiz aldığı otomobille gezintiye çıktığı öğrenildi.

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