Valilik ve Meteoroloji'den Başkente uyarı: Fırtına ve sağanak bekleniyor
Valilik ve Meteoroloji'den Başkente uyarı: Fırtına ve sağanak bekleniyor
Meteoroloji'den 12 kente 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Meteoroloji'den 12 kente 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
10 yıl 10 ay hapis cezası onanan Kadir Şeker tutuklandı
10 yıl 10 ay hapis cezası onanan Kadir Şeker tutuklandı
AA'dan Ekrem İmamoğlu'na tazminat davası
AA'dan Ekrem İmamoğlu'na tazminat davası
Kızılay'dan kurban fiyatlarına yüzde 141 zam
Kızılay'dan kurban fiyatlarına yüzde 141 zam
Asgari ücret süreci nasıl işleyecek?
Asgari ücret süreci nasıl işleyecek?
Meclis'te yemin töreniyle birlikte seçim süreci başlayacak
Meclis'te yemin töreniyle birlikte seçim süreci başlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı açıklandı
Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonuçları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonuçları Resmi Gazete'de
İstanbul Emniyeti'nde terfiler gerçekleştirildi
İstanbul Emniyeti'nde terfiler gerçekleştirildi
İyi Parti: Millet ittifakı bitmiştir
İyi Parti: Millet ittifakı bitmiştir
TBMM Genel Kurulu yarın yemin töreni için toplanacak
TBMM Genel Kurulu yarın yemin töreni için toplanacak
Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Merkez Bankası'ndan Kur korumalı mevduatta yeni karar
Merkez Bankası'ndan Kur korumalı mevduatta yeni karar
Taşınmaz satış sözleşmeleri de artık Noter'de yapılacak
Taşınmaz satış sözleşmeleri de artık Noter'de yapılacak
Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur kesin sonuçları açıklandı
Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur kesin sonuçları açıklandı
MİT tırlarının durdurulması davasında 22 sanığın cezası onandı
MİT tırlarının durdurulması davasında 22 sanığın cezası onandı
320 bin kişiye 300 milyon TL ödenecek
320 bin kişiye 300 milyon TL ödenecek
Demirtaş'tan yeni açıklama: Aday olmak istedim reddettiler
Demirtaş'tan yeni açıklama: Aday olmak istedim reddettiler
Koyun Keçi Yetiştiricileri: Küçükbaş hayvan varlığımız fazlasıyla mevcut
Koyun Keçi Yetiştiricileri: Küçükbaş hayvan varlığımız fazlasıyla mevcut
2023-İSG 1. Dönem Sınav sonuçları açıklandı
2023-İSG 1. Dönem Sınav sonuçları açıklandı
Yeni kabine, siyasetçi ve bürokrasi ağırlıklı
Yeni kabine, siyasetçi ve bürokrasi ağırlıklı
Afet illerinde kiralar uçtu! Depremzede ev bulamıyor
Afet illerinde kiralar uçtu! Depremzede ev bulamıyor
'İstanbul'da ekmek 10 liraya çıkabilir'
'İstanbul'da ekmek 10 liraya çıkabilir'
Yeni dönemde öncelik FETÖ'yle mücadele olmalı
Yeni dönemde öncelik FETÖ'yle mücadele olmalı
Kabinede yeni dönemde tamamen yeni isimlerle devam edilecek
Kabinede yeni dönemde tamamen yeni isimlerle devam edilecek
Valilik açıkladı: Beyoğlu'ndaki izinsiz gösterilerde 59 gözaltı
Valilik açıkladı: Beyoğlu'ndaki izinsiz gösterilerde 59 gözaltı
Bakan Özer'den öğretmenlere övgü: Deprem bölgesinde her türlü fedakarlığı gösterdiler
Bakan Özer'den öğretmenlere övgü: Deprem bölgesinde her türlü fedakarlığı gösterdiler
Kirayı öderken dikkat! WhatsApp yazışması kanıt sayılmadı
Kirayı öderken dikkat! WhatsApp yazışması kanıt sayılmadı
Schengen vizesinde kriz büyüyor: İki kişiden biri alamıyor
Schengen vizesinde kriz büyüyor: İki kişiden biri alamıyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Valilik ve Meteoroloji'den Başkente uyarı: Fırtına ve sağanak bekleniyor

Ankara Valiliği, kentte yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Meteoroloji de 3 gün boyunca rüzgarın fırtınaya dönüşmesi ve hortum meydana gelmesini beklediklerini açıkladı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 01 Haziran 2023 20:48, Son Güncelleme : 01 Haziran 2023 20:50
Yazdır
Valilik ve Meteoroloji'den Başkente uyarı: Fırtına ve sağanak bekleniyor

Ankara genelinde yaklaşık 2 haftadır etkili olan sağanak bir süre daha devam edecek.

Ankara Valiliği, yarın kent genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre yurdun batı kesimlerinde yarın görülecek kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların Ankara'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anından kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Meteoroloji'den "hortum" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışlı havanın etkisini sürdüreceğini açıkladı.

Yapılan değerlendirmelere göre; sağanak, özellikle yurdun iç ve batı kesimlerinde etkili olacak.

3 gün boyunca, özellikle cumartesi günü Ankara'da rüzgarın fırtınaya dönüşmesi ve hortum meydana gelmesi bekleniyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.

Meteoroloji'nin "selden korunma" uyarıları

Son meteorolojik durumla ilgili güncel bilgiye sahip olun

Sel uyarılarını radyo ve TV'dan takip edin. Meteoroloji'den telefonla bilgi alın.

Selleri tahmin etmek onları tetikleyen olayların türü ve doğasına bağlıdır. Kısa süreli yoğun yağış ani sele, uzun süreli yağışın nehirlerin taşmasına neden olacağını unutmayın.

Selden önce

"Hazırlıklı Olun"

*Evde değerli eşya ve önemli belgeleri yüksek yerlere kaldırın.

*Varsa afet ilk yardım çantasını yanınıza alın.

*Zarara yol açabilecek ya da zarar görebilecek eşyaları içeri alın.

*Su kaynakları kirlenebileceğinden, yedek içme suyunuzun olduğundan emin olun

*Suyun evi terk ettiği her yerden içeri de girebileceğini hatırlayın. Kum torbaları temin edin.

*Selin kullanabileceği ark,hendek,vadi ve kanyon gibi yerlerden uzak durun

*Açık alandaysanız en yüksek cisim siz olmayacak şekilde tepeye çıkın.

Sel sırasında

"Güvende olun"

*Yüksek yerlere çıkın.

*Asla sel suyu içinde araba kullanmayın,ölümlerin %80 ninin araç içinde olduğunu unutmayın.

*Aracınızı selden etkilenmeyecek bir yere çekin.

*Sel suyu, akıntı ya da nehirlerde yürümeye çalışmayın.

*Hızla akan 15-20 cm derinlikteki suyun bir insanı devirebileceğini akıldan çıkarmayın.

*Ev ya da işyerinizi boşaltmanız gerekiyorsa elektrik, doğalgaz vb.. kapatın.

*Çok gerekli olmadıkça yolculuğa çıkmayın.

Selden sonra

"Tedbiri elden bırakmayın"

*Binalardaki yapısal hasarı kontrol edin.

*Karanlıktaysanız mum değil el feneri kullanın.

*Sel suyu ile temas etmiş bütün gıda malzemelerini konserve dahil atın.

Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Kentte geçtiğimiz gün etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yanındaki alt geçitte biriken suda bir otomobil mahsur kaldı.

Araç sürücüsünü kurtaran Büyükşehir Belediyesi ekipleri, suyun tahliyesi ve aracın sudan çıkarılması için çalışma yürüttü.

Sıhhiye'deki Aksu Kavşağı'na çıkan yollar biriken su nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bölgedeki bazı iş yerlerini de su bastı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber