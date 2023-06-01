Birçok ilde sağanak sele dönüştü: Evler, yollar ve tarım arazileri su altında kaldı

Yurdun büyük bölümünde yaklaşık 2 haftadır süren kuvvetli yağışlar bugün de etkili oldu. Birçok kentte kuvvetli sağanak sele yol açtı. Sokaklar ve caddeler göle döndü, ev ve iş yerleri su ile doldu, tarım alanları da zarar gördü.

Kayseri

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu bazı yollarda trafikte aksamalar meydana geldi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yahyalı ilçe merkezinde de sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Belediye ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda rögarları açarak biriken suyun tahliyesine çalıştı.

Tarım arazileri zarar gördü

Yeşilhisar ilçesinde de öğle saatlerinde sağanak etkili oldu, sokak ve caddeler su ile doldu.

Sürücüler, araçları ile yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Sağanak, tarım arazilerini de vurdu; arpa, ay ve kabak çekirdeği ekili 500 dekarlık alanda zarar oluştu. Bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı.

Kentte, sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kırıkkale'de ahırı su bastı: 20 küçükbaş hayvan telef oldu

Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Ceritkale köyünde öğleden sonra bastıran yağışın ardından bir ahırı su basması sonucu 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

Danacıobası köyünde de ekili araziler zarar gördü, yollarda hasar oluştu.

Yağışın ardından Keskin Kaymakamlığı, İl Özel İdare ve Keskin Belediyesi itfaiye ekipleri, hasar oluşan köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Merkeze bağlı Aşağı Mahmutlar Mahallesi'nde de sağanağın ardından Aile Sağlığı Merkezi ile bazı bahçeleri su bastı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı taşkında ev ve iş yerlerinde hasar meydana geldi.

Kırıkkale Belediyesi ekipleri, bölgede çalışmalara başladı.

Çorum

Kentte ikindi saatlerinden itibaren yoğun yağış etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, trafiğin aksamasına neden oldu, araçlar güçlükle ilerledi.

Yağış nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kent merkezindeki bazı bölümlerinde de ulaşımda aksama yaşandı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, metrekareye yarım saatte 20 litre civarında yağış düştüğünü aktardı.

Akşemseddin Caddesi'nde yaklaşık 400 metrelik alanda büyük su birikintisi oluştuğunu belirten Aşgın, "Şehrimizde yağış nedeniyle aksamalar var. Şehrin büyük kısmında trafik akıyor. Belli noktalarda sıkıntılar var" ifadesini kullandı.

Yağış nedeniyle kendilerine can ya da mal kaybı ihbarı ulaşmadığını vurgulayan Aşgın, "Belediyemizin bütün birimleri teyakkuz halinde. Tüm birimlerimiz görevinin başında. Gelen ihbarları değerlendiriyoruz. Su basan noktalarda tahliye işlemleri devam ediyor. İnşallah kısa süre içinde normale döndüreceğimize inanıyoruz. Allah beterinden saklasın" açıklamasında bulundu.

Tarlada çalışırken üstüne yıldırım düştü

Öte yandan, Bayat ilçesi Ahacık köyünde tarlada çalıştığı sırada üzerine yıldırım isabet eden Tekin T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Bayat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tekin T, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yol beyaza büründü

Akşemseddin Caddesi'nde yoğun dolu yağışı nedeniyle yollar beyaza büründü. Dolu ile kaplanan yolda herhangi bir kaza yaşanmaması için iş makineleri ile tedbir alındı.

İl Afet Acil Durum Yönetim Merkezi'nde toplantı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde ilgili kurumların temsilcileriyle toplantı yaptı. Toplantıda yağışla ilgili gelen ihbarlar ve kent genelindeki durum değerlendirildi.

Toplantının ardından Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, ekiplerin yürüttüğü çalışmaları inceledi.

Aşgın, 17.00-17.30 saatlerinde Çorum'da şiddetli yağış meydana geldiğini söyledi.

Çorum'un son 1,5 aydır mevsim normallerinin üzerinde yağış aldığını anlatan Aşgın, "Rahmeti için rabbimize hamd ediyoruz. Bugün olduğu gibi bu rahmet kısmen bir takım mağduriyetlere sebebiyet verebiliyor. Yağış yaklaşık 30-35 dakika sürdü ve bu sürede meteorolojiden aldığımız bilgiye göre metrekareye 20 kilogramın üzerinde yağış düştü. Bazı bölgelerde bu yağış sağanakla birlikte dolu şeklinde de görüldü" dedi.

Kent merkezinde özellikle Buhara ve Ulukavak mahallelerinin yağıştan etkilendiğini dile getiren Aşgın, "Özellikle Buharaevler 6 Cadde'de yağmur suyu şebekeleri yapmış olmamıza rağmen felaketin büyüklüğü ve yağışın miktar olarak normallerin çok üzerinde olması taşkınlara neden oldu" diye konuştu.

Ekipler teyakkuza geçti

Belediyenin tüm birimleriyle teyakkuza geçtiğini vurgulayan Aşgın, "Bütün ekiplerimiz görevinin başında. 250 personelimiz, 200'ün üzerinde araç ve teçhizatla canhıraş şekilde mağduriyet oluşmasın diye seferberlik halindeyiz. Çorum Belediyemizin çağrı merkezine 500'ün üzerine su basmasıyla ilgili ihbar geldi. Bu ihbarların tamamını değerlendirdik. Bütün mağduriyetleri giderinceye kadar inşallah bütün ekiplerimizle süreci yöneteceğiz" ifadelerini kullandı.

Aşgın, sel suları nedeniyle mahsur kalan birkaç vatandaşın da itfaiye ekiplerince kurtarıldığını vurguladı.

Sel sularından etkilenen vatandaşları mağdur etmeyeceklerinin altını çizen Aşgın, şunları söyledi:

"Evini su basan vatandaşlarımızın tamamını misafir edeceğiz. Yiyecek, içecek, barınma noktalarında ihtiyaçlarını bize bildirmeleri durumunda ihtiyaçlarının tamamını karşılamayla ilgili bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz. Herhangi mağduriyet oluşturmadan inşallah süreci tamamlayacağız."

Şehrin her noktasında çalışma yürüttüklerini anlatan Aşgın, yollardaki su birikintilerinin giderildiğini ve trafik akışının normale döndüğünü sözlerine ekledi.

Sivas

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde aşırı yağış sonrası sel meydana geldi.

Şarkışla ilçesine yaklaşık 30 kilometre olan Samankaya köyünün ortasından geçen Kanak Deresi taştı.

Derenin taşmasıyla oluşan sel sonrası bazı evler ve ahırları su bastı, tarım arazileri ve bahçeler zarar gördü.

Gemerek-Çepni yolu ulaşıma kapandı

Gemerek ilçesinde öğle saatlerinden sonra etkili dolu ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süreli etkili olan dolu yağışı ve sağanak vatandaşı telaşlandırırken yağış sele dönüşmeden durdu.

Gemerek ilçesinde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen selde Gemerek-Çepni yolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı. İlerleyemeyince araçlarından inen sürücüler, seli cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Yağışın etkisini azaltmasıyla sel suları çekilirken, suların çekilmesi sonrası belediye ekiplerince çamurdan temizlenen yol yeniden ulaşıma açıldı.