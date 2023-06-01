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TBMM'de kayıt yaptıran milletvekilli sayısı 539'a ulaştı

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor. TBMM'de kayıt yaptıran milletvekilli sayısı 539'a ulaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Haziran 2023 23:26, Son Güncelleme : 01 Haziran 2023 23:23
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TBMM'de kayıt yaptıran milletvekilli sayısı 539'a ulaştı

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor.

AK Parti Denizli milletvekilleri Nilgün Ök, Cahit Özkan ve Şahin Tin de mazbatalarını teslim ederek kayıt yaptırdı. Özkan, seçimlerde milli iradenin hakim olduğunu, Cumhur İttifakı'nın Meclis'te çoğunluğu elde ettiğini söyledi.

Seçimlerde 85 milyonun kazandığını belirten Özkan, AK Parti'nin hizmet siyasetinin milleti aydınlık "Türkiye Yüzyılı"na ulaştıracağını vurguladı.

Denizli'de birçok ürünün yetiştiğine işaret eden Özkan, Nilgün Ök ve Şahin Tin ile gazetecilere ve çalışanlara getirdikleri yöresel ürünleri ikram etti.

- "O seçilmeden bizim seçilmemizin hiçbir önemi yok"

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, kaydını yaptırdıktan sonra kayıt salonundaki görevlilere Siirt fıstığı ikram etti.

Gül, gazetecilere, 20 yıl sonra Gazi Meclisin çatısı altında millete hizmet etmek için görev yapacağını belirterek, "Rabbim bizi halkımıza karşı mahcup etmesin." dedi.

2003'teki Siirt yenileme seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın meclise girebilmesi için görevini bırakarak Erdoğan'a yol açtığı hatırlatılan Gül, "O zaman verdiğiniz kararla Türkiye'nin kaderini mi değiştirdiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyken birlik ve beraberliğe vurgu yapan bir şiirden dolayı siyasi yasaklı olarak mahkum edilmişti. Ben hiç unutmuyorum; 2002'de milletvekili seçildiğimizde bir ordu gibi geldik ama başımızda Sayın Cumhurbaşkanı'mız yoktu ve kayıtsız, şartsız bir şekilde zerre tereddüt etmeden görevimizden ayrıldık. Allah o günleri bir daha göstermesin ama bugün de kesinlikle tereddüt etmeden biz istifaya hazırız. O gün Cumhurbaşkanı'mız seçilmemişti. O seçilmeden bizim seçilmemizin hiçbir önemi yok."

Bu arada, mazbatası parti görevlileri tarafından Meclis'te oluşturulan kayıt masasına teslim edilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da kaydı yapıldı.

TBMM'de bugün yapılan kayıtlarla birlikte işlemlerini tamamlayan milletvekili sayısı 539'a ulaştı.

Öte yandan, TBMM Başkanlığı, yarın gerçekleştirilecek Genel Kurul toplantısına izleyici sıfatıyla katılacaklara davetiye gönderildiğini ve davetlilerin dışında TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyeceğini açıkladı.

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