Bakan Yanık duyurdu: 2.431 sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı

Bakan Derya Yanık sosyal medya hesabından 2.431 sözleşmeli personel alımına dair paylaşımda bulundu.

Bakan Yanık paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

Ne dediysek o!

Bakanlığımızda göreve başlayacak 2.431 sözleşmeli çalışma arkadaşımız MÜLAKATSIZ, sadece KPSS PUAN üstünlüğüne göre belirlendi. Personelimizin başvuru değerlendirme süreci tamamlandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına bu gece Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı ( https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr ) üzerinden ulaşabilirler.

Hayırlı olmasını diliyorum.