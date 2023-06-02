Gazeteci Mehmet Barlas'ın vefatının ardından yakınları hastaneye geldi

Şişli İstanbul Florence Nightingale Hastanesine gelen Barlas'ın oğlu Cemil Barlas, Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bekir Orhan ve bazı aile yakınları taziye dileklerini iletti.

Hastaneden ayrılmadan önce gazetecilere açıklama yapan Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bekir Orhan, "Çok büyük bir insandı. Benim hemşehrim ve çok yakın dostum. Hem de bizim üniversitemizin kuruluşundan beri mütevelli üyesiydi. Çok üzgünüz. Artık çocuklarına Allah uzun ömürler versin." dedi.

Cemil Barlas ve beraberindekiler daha sonra hastaneden ayrıldı.