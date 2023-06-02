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Erdoğan'ın verdiği müjdelerin yasalaşması için TBMM çalışacak

Meclis bugün milletvekillerinin yemin töreni için toplanıyor. Ancak milletvekilleri, Meclis başkanı ve Meclis'in yönetimini seçtikten sonra dağılmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücretliler, emekliler, kadınlar ve gençlere verdiği müjdeleri yasalaştırmak için 15 Temmuz'a kadar mesai yapacak

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 02 Haziran 2023 07:25, Son Güncelleme : 02 Haziran 2023 10:21
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Erdoğan'ın verdiği müjdelerin yasalaşması için TBMM çalışacak

Yeni Meclis, ilk mesaisini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın milyonları ilgilendiren seçim müjdeleri için yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni belirlenen AK Parti grup yönetimine ilk talimatlarını verdi. Genel merkezde Meclis kurmaylarıyla buluşan Erdoğan, ilk iş olarak en düşük memur maaşı, asgari ücret artışı, emekli zammı, kira yardımı, evlenen çiftlere kredi desteği, ev hanımlarına emeklilik fırsatı gibi seçim vaatlerinin kanunlaştırılarak uygulamaya geçirilmesini istedi. Erdoğan, konulara ilişkin çalışmaların Meclis'in tatile gireceği 15 Temmuz'dan önce bitirilmesi talimatını da verdi.

EVLENEN ÇİFTLERE KREDİ

Düzenlemeler kapsamında evlenmek isteyen gençlere 2 yılı ödemesiz 48 ay vadeli, faizsiz 150 bin lira kredi imkanı verilecek. Bu fırsat evlenecek bütün çiftler için geçerli olacak. Hangi yaşta olursa olsun evlenenler devlet desteğinden yararlanacak.

Yeni dönemin en avantajlı kesimlerinin başında girişimciler geliyor. Genç girişimciler için Tarım Girişimcilik Bölgeleri yani TARGİB kurulacak. TARGİB'lerde genç girişimcilerden herhangi bir bedel almaksızın arazi tahsisi sağlanacak. Ayrıca girişimci gençler 2 yıl geri ödemesiz ve 5 yıl vadeli faizsiz krediyle desteklenecek.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK

Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve primi de bulunmayan ev kadınları için sigorta sistemi devreye alınacak. Anneler isteğe bağlı sigorta sistemi ile sosyal güvenceye kavuşturulacak. Ödenecek primlerin her ay üçte birini devlet karşılayacak. Ev kadınları daha az prim ödeyerek daha erken emekli olabilecek.

Temmuz döneminde enflasyon farklarının yanında refah payı, seyyanen artışlarla yeni emekli ve memur maaşları netleşecek. Kamu işçisine verilen yüzde 45'lik zam oranı referans alınacak. En düşük memur maaşı net 22 bin liraya yükselecek. Memura verilecek bir diğer destek ise kira yardımı. Asgari ücret ve emeklilerin maaşlarında da artış yapılacak.

Resum Ekrem Şahan

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