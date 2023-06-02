NASA'nın UFO açıklamalarının ardından Türkiye semalarında esrarengiz olay!

NASA, bütün dünyanın merakla beklediği UFO'ların görüntülerini paylaştı. İlk defa videodaki uçan metal kürenin UFO olduğunu kabul edildi. Bu açıklamanın ardından Kocaeli'de tüyler ürperten bir olay yaşandı. Şehrin farklı noktalarında gökyüzünde hareket eden ışıklar görüldü.

İŞİN ALTINDAN ELON MUSK ÇIKTI

Bu durum sonrası vatandaşlar paniğe kapıldı. Herkesin uzaylılar sandığı o ışıkların Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firmasına ait Starlink uyduları olduğu iddia edildi.

STARLİNK UYDUSU NEDİR?

Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem olarak biliniyor.