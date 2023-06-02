NASA'nın UFO açıklamalarının ardından Türkiye semalarında esrarengiz olay!
NASA önceki gün ilk defa UFO görüntülerini paylaşmıştı. Bunun ardından Kocaeli semalarında sıralı halde hareket eden ışıklar görüldü. Bu durum sonrası vatandaşlar paniğe kapıldı. İşin aslı ise sonradan ortaya çıktı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2023 07:45, Son Güncelleme : 02 Haziran 2023 09:19
NASA, bütün dünyanın merakla beklediği UFO'ların görüntülerini paylaştı. İlk defa videodaki uçan metal kürenin UFO olduğunu kabul edildi. Bu açıklamanın ardından Kocaeli'de tüyler ürperten bir olay yaşandı. Şehrin farklı noktalarında gökyüzünde hareket eden ışıklar görüldü.
İŞİN ALTINDAN ELON MUSK ÇIKTI
Bu durum sonrası vatandaşlar paniğe kapıldı. Herkesin uzaylılar sandığı o ışıkların Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firmasına ait Starlink uyduları olduğu iddia edildi.
STARLİNK UYDUSU NEDİR?
Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem olarak biliniyor.