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Seçim bitti, rezervasyonlar arttı

Muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İktidara gelirsem Rusya yaptırımlarına dahil olacağız" söylemiyle kayıp yaşayan turizm sektörü seçimlerin ardından hızla toparlanmaya başladı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 02 Haziran 2023 07:42, Son Güncelleme : 02 Haziran 2023 07:44
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Seçim bitti, rezervasyonlar arttı

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Türkiye'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Rusların Türkiye turlarına taleplerinde artış yaşandığını açıkladı. Söz konusu artışların yüzde 50 ila 40 oranında olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, Türkiye'nin Rus turistler açısından öneminden bahsedilerek "Türkiye, yaz sezonunda yine popüler ülkeler arasında lider konumda" denildi.

7 MİLYON RUS GELECEK

Online tur servisi Travelata'nın verilerine göre, Rus tatilciler ülke içinde seyahat etmektense Türkiye, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi destinasyonlara daha çok ilgi gösteriyor. Travelata yetkilileri bu destinasyonlarda haziran-ağustos tur satışlarının geçtiğimiz yıla kıyasla ciddi şekilde arttığını söyledi. Buna göre Rus turistler daha fazla ödeme pahasına ülke içinde tatil yapmaktansa yurt dışına çıkma arzusunda. Ayrıca 2023'te Türkiye'ye gelen Rus turist sayısının 7 milyona ...

KAAN ZENGİNLİ-

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