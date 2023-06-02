Aksaray Belediyesi'nden olay paylaşım: Kupamızı gören haber versin!
TFF 2. Lig'e yükselen 68 Aksaray Belediyespor'un şampiyonluk kupası çalındı. Aksaray Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gözümüzden sakındığımız kupamız çalınmıştır. Lütfen gören duyan varsa haber versin" ifadeleri kullanıldı.
Haber Giriş : 02 Haziran 2023 09:49, Son Güncelleme : 02 Haziran 2023 10:35
TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyon olarak TFF 2. Lig'e yükselen 68 Aksaray Belediyespor'un şampiyonluk kupası kayıplara karıştı.
Aksaray Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kupamız çalındı! Günlerdir belediyemizin girişinde sergilediğimiz, gözümüzden sakındığımız Aksaraysporumuz'un kupası çalınmıştır. Lütfen gören, duyan kim varsa bizlere haber versin" ifadeleri kullanıldı.
Sosyal medya yıkıldı
Aksaray Belediyesi'nin yaptığı bu paylaşım sosyal medya gündeminde zirveye yerleşti. Birçok spor sayfası bu görüntüyü paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları bu mesajın şaka olup olmadığını sorguladı. Ancak belediye hesabının kupanın sergilendiği alanın boş görüntüsünü de paylaşması dikkat çekti.