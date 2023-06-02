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80 yaş üstü bireyler doğrudan 'evde sağlık' hizmetinden yararlanabilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:- "(Resmi Gazetede yayımlanan Evde Sağlık Hizmeti Sunumu Hakkında Yönetmelikle) Hangi hasta grubunun evde sağlık hizmeti alacağı tanımlandı, 80 yaş üstü büyüklerimize, istemeleri halinde, evde sağlık hizmetinden doğrudan yararlanabilme imkanı sağlandı"- "Evde sağlık hizmetlerimizden halen 641 bin 751 kayıtlı hasta hizmet alıyor, bir ayda ortalama 315 bin hasta ziyareti gerçekleşiyor"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2023 09:51, Son Güncelleme : 02 Haziran 2023 09:52
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80 yaş üstü bireyler doğrudan 'evde sağlık' hizmetinden yararlanabilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, evde sağlık hizmetlerine ilişkin yapılan yeni düzenlemeyle 80 yaş üstü kişilere istemeleri halinde, evde sağlık hizmetinden doğrudan yararlanabilme imkanının sağlandığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Evde Sağlık Hizmeti Sunumu Hakkında Yönetmelik" bugünkü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yaşamını sürdürdüğü mekanda sağlık hizmetine ihtiyacı olduğu tespit edilen bireylere hizmet standartlarına uygun şekilde mahallinde yapılması mümkün olan tıbbi hizmetlerin sunulmasına dair usul ve esasların belirlendiği yönetmelikte evde sağlık hizmeti sunan kamu kurum ve kuruluşları ile evde sağlık hizmeti sunumuna ilişkin faaliyetler düzenlendi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, 81 ilde 86 koordinasyon merkezi, 865 hizmet birimi, 1252 hastane ekibi ve toplam 6 bine yakın personelle sürdürülen evde sağlık hizmetlerinde yönetmeliğin getirdiği yeniliklere ilişkin paylaşımda bulundu.

Yeni yönetmelikle evde sağlık hizmeti sunum kapsamının genişletildiğini, standartlarının belirlendiğini, personel, araç ve donanımında ihtiyaca uygun kapasite artışı planlandığını aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Yeni yönetmelikle süreli (hastane taburculuk sonrası) ve süresiz (uzun dönem bakım) evde sağlık hizmet standartları belirlendi. Hangi hasta grubunun evde sağlık hizmeti alacağı tanımlandı. 80 yaş üstü büyüklerimize, istemeleri halinde, evde sağlık hizmetinden doğrudan yararlanabilme imkanı sağlandı.

Sağlıklı Yaş Alma Genelgesi ile bağlantılı olarak hizmet sunumunda evde sağlık ekiplerine de rol verildi. Uzaktan sağlık hizmetinin evde sağlık hizmetlerinde kullanımı tanımlandı. İşlemlerin Evde Sağlık Yönetim Sistemi yazılım sistemi üzerinden yürütülmesi planlandı. Bu yazılım ile diğer paydaşlarla gerekli iletişim ağının kurulması hedefleniyor, yazılım güncellemeleri devam ediyor. Evde sağlık hizmetlerimizden halen 641 bin 751 kayıtlı hasta hizmet alıyor, bir ayda ortalama 315 bin hasta ziyareti gerçekleşiyor. Evde Sağlık Hizmetleri yeni yönetmeliği hayırlı olsun."

- 80 yaş üstü kişiler "kıstas" gözetilmeden evde sağlık hizmeti alabilecek

Yeni yönetmelikle 80 yaş üstü tüm kişiler, herhangi bir rapor, cihaza bağımlılık durumu gibi kıstaslara bağlı kalmaksızın talep ettiği anda evde sağlık hizmetinden faydalanabilecek.

Ayrıca sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş kronik hastalığı bulunan, günlük yaşam aktiviteleri skoru yönünden tam bağımlı veya ileri derecede bağımlı olarak nitelendirilen 65 yaş ve üzeri hastalar, hastalığı sebebiyle cihaza veya eve bağımlı hastalar, palyatif bakım hizmeti almış ve tıbbi bakımının evde yapılması uygun görülen hastalar da evde sağlık hizmeti kapsamında yer alıyor.

Hastaneden taburcu olurken hekimi tarafından evde sağlık hizmeti sunulması uygun görülen ve tedavi planı yapılan sürekli veya 30 güne kadar tıbbi bakım hizmeti alması uygun görülen kişiler ile diyabet, kalp yetmezliği, inme, KOAH, Alzheimer, demans, nörodejeneratif hastalıklar, terminal dönem kanser, multimorbiditeye sahip kronik hastalar, kalça/diz/omuz fraktürü sonrası tedavi ve takip yapılan hastalar ve amputasyon sebebiyle tıbbi bakım alması gereken hastalar da öncelikli olarak evde sağlık hizmeti kapsamında değerlendirmeye alınıyor.

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