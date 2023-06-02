Adana'da FETÖ'nün 'Pozantı abisi'ne yeniden yargılandığı davada 10,5 yıl hapis

12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık H.İ.İ. ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, sanığın FETÖ içerisinde sözde "Pozantı abisi" olarak görev yaptığını, "mahrem imam"larla irtibatlı hareket ettiğini, sohbet toplantısı düzenlediğini, burs ve kurban bağışı adı altında terör örgütü için para topladığını ve örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğunu belirtti.

Savcı, sanığın örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" ve kod isim kullandığını, örgüt elebaşının talimatı sonrasında da Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını ve FETÖ iltisakı gerekçesiyle kapatılan dernekte SGK kaydının bulunduğunu anlatarak, H.İ.İ'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Savunması alınan sanık H.İ.İ. FETÖ üyesi olmadığını belirterek, "Örgütsel bir görevim yoktur. ByLock programını kullanmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, daha önce "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 12 yıl hapse çarptırdığı sanık H.İ.İ'nin cezasını 10 yıl 6 aya düşürerek mevcut halinin devamına karar verdi.

- Davanın geçmişi

Sanık H.İ.İ'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 21 Ocak 2019'da yargılandığı davada 12 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmişti. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanık hakkında "ceza artırımının derecesinde yanılgıya düşülmek suretiyle fazla ceza tayin edildiği" gerekçesiyle kararı bozup, yeniden incelenmek üzere Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.