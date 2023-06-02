Türk Eğitim-Sen akademisyen ücretlerine artış yapılmasını istedi

Şentop, TBMM Başkanlığı görevini Bahçeli'ye devretti
Şentop, TBMM Başkanlığı görevini Bahçeli'ye devretti
Sıfır araç krizi devam ediyor... 3 ay önce sıraya giriliyor
Sıfır araç krizi devam ediyor... 3 ay önce sıraya giriliyor
Mehmet Şimşek 'tam yetki'yle kabineye giriyor
Mehmet Şimşek 'tam yetki'yle kabineye giriyor
Altının gram fiyatında her gün yeni rekor: 1.328 TL
Altının gram fiyatında her gün yeni rekor: 1.328 TL
DEVA ile Gelecek partisi ortak grupta anlaştığı iddia edildi
DEVA ile Gelecek partisi ortak grupta anlaştığı iddia edildi
ÖSYM, pazar günü 6 bin 601 adayın katılımıyla 3 sınav yapacak
ÖSYM, pazar günü 6 bin 601 adayın katılımıyla 3 sınav yapacak
11 ilde SAS Holding operasyonu: 50 gözaltı!
11 ilde SAS Holding operasyonu: 50 gözaltı!
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu yerine 3 isimden biri düşünülüyor
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu yerine 3 isimden biri düşünülüyor
8 milyon kiracıya koruma kalkanı geliyor
8 milyon kiracıya koruma kalkanı geliyor
Erdoğan ve Mehmet Şimşek arasındaki görüşmenin perde arkası
Erdoğan ve Mehmet Şimşek arasındaki görüşmenin perde arkası
Gazeteci Mehmet Barlas hayatını kaybetti
Gazeteci Mehmet Barlas hayatını kaybetti
Keneler en çok bu illerde tehlike saçıyor
Keneler en çok bu illerde tehlike saçıyor
TCDD: Erdoğan'ın görsellerini toplayan kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağız
TCDD: Erdoğan'ın görsellerini toplayan kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağız
İstanbul'un yıllık enflasyonu yüzde 56
İstanbul'un yıllık enflasyonu yüzde 56
Valilik ve Meteoroloji'den Başkente uyarı: Fırtına ve sağanak bekleniyor
Valilik ve Meteoroloji'den Başkente uyarı: Fırtına ve sağanak bekleniyor
Meteoroloji'den 12 kente 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Meteoroloji'den 12 kente 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
10 yıl 10 ay hapis cezası onanan Kadir Şeker tutuklandı
10 yıl 10 ay hapis cezası onanan Kadir Şeker tutuklandı
AA'dan Ekrem İmamoğlu'na tazminat davası
AA'dan Ekrem İmamoğlu'na tazminat davası
Kızılay'dan kurban fiyatlarına yüzde 141 zam
Kızılay'dan kurban fiyatlarına yüzde 141 zam
Asgari ücret süreci nasıl işleyecek?
Asgari ücret süreci nasıl işleyecek?
Meclis'te yemin töreniyle birlikte seçim süreci başlayacak
Meclis'te yemin töreniyle birlikte seçim süreci başlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı açıklandı
Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonuçları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonuçları Resmi Gazete'de
İstanbul Emniyeti'nde terfiler gerçekleştirildi
İstanbul Emniyeti'nde terfiler gerçekleştirildi
İyi Parti: Millet ittifakı bitmiştir
İyi Parti: Millet ittifakı bitmiştir
TBMM Genel Kurulu yarın yemin töreni için toplanacak
TBMM Genel Kurulu yarın yemin töreni için toplanacak
Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Merkez Bankası'ndan Kur korumalı mevduatta yeni karar
Merkez Bankası'ndan Kur korumalı mevduatta yeni karar
Taşınmaz satış sözleşmeleri de artık Noter'de yapılacak
Taşınmaz satış sözleşmeleri de artık Noter'de yapılacak
Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur kesin sonuçları açıklandı
Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur kesin sonuçları açıklandı
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Türk Eğitim-Sen akademisyen ücretlerine artış yapılmasını istedi

"Hükümetten beklentimiz, akademik kadromuzu geçim derdinden kurtaracak ve bilimsel çalışmalarına katkı sağlayacak şekilde ücretlerde iyileştirme yapılması hususunda bir an önce tedbir almasıdır"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2023 11:25, Son Güncelleme : 02 Haziran 2023 11:27
Yazdır
Türk Eğitim-Sen akademisyen ücretlerine artış yapılmasını istedi

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Vekili ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Hükümetten beklentimiz, akademik kadromuzu geçim derdinden kurtaracak ve bilimsel çalışmalarına katkı sağlayacak şekilde ücretlerde iyileştirme yapılması hususunda bir an önce tedbir almasıdır." ifadesini kullandı.

Geylan, yaptığı yazılı açıklamada, üniversitelerin Türkiye'nin motor gücünü oluşturduğunu ve her bakımdan güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Akademisyenlerin ekonomik olarak desteklenmesi gerektiğini belirten Geylan, şunları kaydetti:

"Şu bir gerçektir ki lisans düzeyinde akademik başarısı en yüksek olan öğrencilerimizin akademisyenliği tercih etmesi en doğru olandır. Ancak bu şekilde akademinin niteliğini yükseltebiliriz. Fakat akademisyenlerimizin ücret koşullarını iyileştirmediğimiz ve akademisyenlerimizi ekonomik açıdan dezavantajlı bir meslek grubu olarak mahkum ettiğimiz sürece üniversitelerimizin ve bilim hayatımızın geleceğini tehlikeye atmış oluyoruz. Bundan dolayı hükümetten beklentimiz, akademik kadromuzu geçim derdinden kurtaracak ve bilimsel çalışmalarına katkı sağlayacak şekilde ücretlerde iyileştirme yapılması hususunda bir an önce tedbir almasıdır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber