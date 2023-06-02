'Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 5 kişiden 2'si FETÖ mensubu'

Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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