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Muğla'da kaybolan kadın sarnıçta ölü bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kayıp olarak aranan kadın, sarnıçta ölü bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2023 11:52, Son Güncelleme : 02 Haziran 2023 12:08
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Muğla'da kaybolan kadın sarnıçta ölü bulundu

İddiaya göre, Pınarlıbelen Mahallesi'nde yaşayan Gülsüm Yavaş (57), önceki akşam evinde uyudu. Dün sabah saatlerinde Yavaş'ın yatağında olmadığını fark eden eşi, yakınlarıyla birlikte evinin çevresinde arama yaptı.

Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerin yaptığı aramada, kayıp olduğu bildirilen kadın evine yaklaşık 2 kilometre mesafedeki bir sarnıçta hareketsiz halde bulundu.

İhbarın ardından bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekibi, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gülsüm Yavaş'ın cenazesi incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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