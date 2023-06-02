İzmir'de İKM'lere yönelik terör saldırısına ilişkin davanın görülmesine devam edildi

İzmir'in Buca ilçesinde 2017 yılında 10 infaz koruma memurunun yaralandığı terör saldırısını gerçekleştirdiği iddiasıyla hakkında dava açılan ve terör örgütü MLKP üyesi olduğu iddia edilen Cebrail Gündoğdu ile ona yardım ettikleri öne sürülen 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Cebrail Gündoğdu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Söz alan Cebrail Gündoğdu, kendisi aleyhindeki ifadeleri okumak istediğini belirterek ifadelerin kendisine gönderilmesini ve tahliyesini istedi.

Duruşmada söz alan tutuksuz sanık K.Ö. ise yurt dışı çıkış yasağı nedeniyle geçimini sağlayamadığını öne sürerek, yasağın kaldırılmasını talep etti.

Diğer sanıkların avukatları da yurt dışı yasağının kaldırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Bursa'da geçen yıl infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in şehit olmasıyla sonuçlanan terör saldırısına ilişkin davanın, sanık Cebrail Gündoğdu yönünden bu davayla İzmir'de birleştirilmesi için Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesine müzekkere yazılmasına karar verdi.

Tutuksuz sanıkların yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması taleplerini reddeden mahkeme, duruşmayı 13 Temmuz'a erteledi.

- Olay

İzmir'in Buca ilçesinde 31 Ağustos 2017'de infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsünün geçişi sırasında çöp konteynerinde meydana gelen patlama sonucu 10 kişi yaralanmıştı.

Bursa'da da geçen yıl 20 Nisan'da infaz koruma memurlarının bulunduğu servisin geçişi sırasında meydana gelen patlamada infaz koruma memuru Cengiz Yiğit şehit olmuş, 23 ceza infaz kurumu personeli yaralanmıştı.

Bu saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 17 Eylül'de terör örgütü MLKP üyesi oldukları öne sürülen Seda Baykal ve Dilek Aksu ile kuryelik yaptığı iddia edilen Mehmet Mustafa Uskar, 22 Ekim'de de örgüt üyesi olduğu öne sürülen Cebrail Gündoğdu, İzmir'de yakalanmıştı.

Gündoğdu hakkında daha sonra, Buca'da 2017 yılında 10 infaz koruma memurunun yaralandığı terör saldırısını gerçekleştirdiği iddiasıyla iddianame hazırlanmıştı.

Ayrıca Bursa saldırısından sonra Gündoğdu'ya ülke içinde barınması, konaklaması ve ulaşımı konusunda yardım ettikleri öne sürülen 7 şüpheli hakkında da "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 Mayıs'ta görülen duruşmada Cebrail Gündoğdu'nun avukatı, müvekkilinin İzmir'de devam eden davası ile bu davanın dosyasının Gündoğdu yönünden İzmir'de birleştirilmesi talebinde bulunmuştu.