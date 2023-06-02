İmam ve eşi öldürülmüş halde bulundu!

Konya'da evde imam Hüseyin (57) ile eşi Mürüvvet Çoban'ın (55) dün tabancayla öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili, çifttin oğlu M.Ç. (27) gözaltına alındı.

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