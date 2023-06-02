İmam ve eşi öldürülmüş halde bulundu!
KONYA'nın Çumra ilçesinde bir çiftin evde tabancayla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı, tutukland
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2023 13:54, Son Güncelleme : 02 Haziran 2023 13:55
Konya'da evde imam Hüseyin (57) ile eşi Mürüvvet Çoban'ın (55) dün tabancayla öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili, çifttin oğlu M.Ç. (27) gözaltına alındı.
Suçunu itiraf ettiği öne sürülen zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
M.Ç, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.