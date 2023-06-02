Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis'te

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekilleri yarın 28'inci Dönem 1'inci Yasama Yılı'nın açılışında yemin edecek.

Genel Kurulun ilk birleşimini, MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, en yaşlı üye sıfatıyla TBMM Geçici Başkanı olarak yönetecek.

Meclis'in açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor. Resmi törenle karşılanan Erdoğan, yemin törenini kendisine ayrılan locadan takip edecek.

Yarın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te yemin edecek. Kabinesini açıklamasının ardından da bir gün sonra yeni bakanlar Genel Kurul'a gelerek yemin edecek.