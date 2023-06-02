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Koşarak otobüse yetişmek istedi! Sonu feci oldu

BAĞCILAR'da koşarak İETT otobüsüne yetişmek isteyen yolcu aracın altında kalarak yaralandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Haziran 2023 14:16, Son Güncelleme : 02 Haziran 2023 14:18
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Koşarak otobüse yetişmek istedi! Sonu feci oldu

Seyir halindeki İETT otobüsü, ara sokaktan Maslak Caddesi'ne girmek için manevra yaptığı sırada bir yolcu koşarak otobüsün önünden yan tarafına geçti. Şoföre seslenen yolcu, binmek için otobüsün yanında beklerken, manevra yapmaya devam eden aracın altında kalıp yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan yolcunun hastanedeki tedavisi sürüyor.

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