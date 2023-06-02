'Millet İttifakı bitmiştir' açıklaması yapılmıştı...İYİ Parti'den yeni açıklama

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Millet İttifakı'nın sona erdiği yönündeki iddialara ilişkin, "Bu tür stratejik noktadaki nihai karar için Sayın Genel Başkan'ımızın açıklamalarını, inşa etmek istediği bu süreci hep birlikte takip etmemiz faydalı olacak." dedi.

Zorlu, 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Andiçme törenlerine katılmak üzere geldiği Mecliste basın mensuplarının Millet İttifakı'na yönelik sorularını yanıtladı.

Siyasi partilerin, kurumsal stratejik kararları ile operasyonel düzeyde kararları ve süreçleri olduğunu belirten Zorlu, "Dün yetkililerimizden gelen açıklamalar, onlar daha çok bu operasyonel düzeyle ilgili teknik bir işbirliğinin ne aşamaya geldiğini vurgulamaya yönelik altını çizdikleri hususlardır." diye konuştu.

Millet İttifakı'nın mahalli idareler seçimleriyle birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in teklifiyle bir araya geldiğini hatırlatan Zorlu, "Süreç devam etmektedir. Mahalli idareler seçimlerinde İYİ Parti ile birlikte CHP'nin ortaya koyduğu bu gücün ürünü olan büyükşehir belediye başkanlıkları başta olmak üzere ittifakımızın ortaya koyduğu netice, başarı devam ediyor. Bu anlamdaki birliktelik devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Başkanlık Divanı ve Genel İdare Kurulu'nun yanı sıra dün milletvekilleriyle bir araya geldiğini, 25 Haziran'da da olağan kongrenin yapılacağını belirten Zorlu, "Bu tür stratejik noktadaki nihai bir karar için Sayın Genel Başkan'ımızın açıklamalarını, inşa etmek istediği bu süreci hep birlikte takip etmemiz faydalı olacak." dedi.

Yerel seçimlerde ittifakın devamına ilişkin bir değerlendirme olup olmadığına yönelik bir soruya Zorlu şu karşılığı verdi:

"Stratejik yönelimimizi, kararımızı, bu kurullarımızın ardından oluşacak irade ve Sayın Genel Başkan'ımızın bu sürecin sonunda ortaya koyacağı eğilim ve iradeyi takip ederek milletimizle paylaşmayı umut ediyoruz."

"Millet İttifakı devam ediyor diyebilir miyiz?" şeklindeki bir soruyu Zorlu, şöyle yanıtladı:

"Seçim işbirliği ile Millet İttifakı'nın dünden bugüne yansıyan yerel seçimlerle taçlanan o başarısı biraz farklı şeyler. Teknik anlamda bu işbirliği 14 Mayıs ve 28 Mayıs'tan itibaren bitmiş olsa da şu anda diğer stratejik meseleyle ilgili Genel Başkan'ımızın değerlendirme süreci yetkili kurullarımızda devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bunları sizlerle paylaşırız."