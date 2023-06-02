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Ücretsiz doğalgaz 'sıfır' girilecekti: Ekonomistler mayıs ayı enflasyonu için ne dedi?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,07 artmasını bekliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2023 15:34, Son Güncelleme : 02 Haziran 2023 15:42
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Ücretsiz doğalgaz 'sıfır' girilecekti: Ekonomistler mayıs ayı enflasyonu için ne dedi?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Haziran Pazartesi günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,07 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde eksi 1 ve en yüksek yüzde 2,4 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,07) göre bir önceki ay yüzde 43,68 olan yıllık enflasyonun yüzde 39,62'ye ineceği hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi mayısta yüzde 46,26'dan 47,32'ye yükseldi.

Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,39 artış göstermişti.

TarihEkonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde)Aylık Beklenti (Yüzde)Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak44,553,666,65
Şubat51,573,523,15
Mart49,562,862,29
Nisan46,262,652,39
Mayıs47,320,07
Ücretsiz doğal gaz, mayıs enflasyonunu sert düşürecek

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