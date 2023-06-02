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Fabrika gibi okuldan 4 milyon 500 bin liralık ciro

Bitlis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi geçen yılki eğitim öğretim döneminde 4 milyon 500 bin liralık ciro elde etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2023 18:18, Son Güncelleme : 02 Haziran 2023 18:21
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Fabrika gibi okuldan 4 milyon 500 bin liralık ciro

Bitlis başta olmak üzere alınan siparişlerle bölgedeki birçok okulun ihtiyaçları Bitlis Endüstri Meslek Lisesi atölyelerinde öğrenciler tarafından imal edilen sıralarla karşılanıyor. Bitlis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sahip olduğu ekipmanlar sayesinde üretime katkı sağlarken, yetiştirdiği kalifiye elemanlarıyla bulunduğu sektörlere usta kazandırıyor. Eğitimlerine devam eden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kentin en gözde okulları arasında bulunuyor.

Mobilya İç Mekan Tasarım Alanı Öğretmeni Ali İhsan Şener, bölümlerinin halihazırda 95 öğrencisi bulunduğunu belirterek, "Yıl boyunca öğrencilerimizi değişik gruplar halinde döner sermayede çalıştırıyoruz. Döner sermayede çalıştırdığımız öğrencilerin bazılarını birinci dönem bazılarını ikinci dönem bazılarını ise tüm yıl çalıştırıyoruz. Öğrencilerin eğitimdeki eksikliklerine göre döner sermayede onları çalıştırmaya özen gösteriyoruz. Bizim bölümümüzde öğrenci çalıştıkça bir şey öğreniyor. Teorik olarak ne kadar anlatırsanız anlatın uygulama olmadıkça öğrenci çok fazla bir şey alamıyor. Biz bunun için özellikle uygulama boyutuna ağırlık vermeye çalışıyoruz. Bu noktada öğrencilerimizde son derece iyi bir noktada. Şu anda hem sanayide hem stajda çalışan ve daha önceki mezunlarımızın bu durumlarını takip ediyoruz. Eski mezunlarımızı ve girdikleri işlerini takip ediyoruz ve onlardan aldığımız dönüşle beraber öğrencilerimizin bugün ki eğitim öğretim programlarına yön vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Mobilya İç Mekan Tasarım Alanı Öğretmeni Ali İhsan Şener, geçen yılki cirolarının 4 milyon 500 bin TL civarında olduğunu belirterek, "Yıllık ciromuz bu yıl daha bitmediği için kati bir rakam veremeyeceğim ama geçen yıl 2021-2022 eğitim öğretim yılında 4 milyon 500 bin civarındaydı. Siparişlerimiz genellikle Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve okullarımızdan geliyor. Biz bu siparişleri aldıktan sonra önce kendi içerimizde bunun planlamasını yapıyoruz. Özellikle bunların malzeme giderleri, vergi giderleri ve kar zarar durumunu hesaplıyoruz. Projelerini çizdikten sonra öğrencilerimizle paylaşarak karşı tarafla görüşüp işi alıyoruz veya almıyoruz. Biz daha çok dolap, büro takımları, okul sıraları ve kitaplıklar gibi malzemeleri üretiyoruz. Bizim bu üretim konusunda bir sıkıntımız yok. Geçen yıl 2 bin 500 gibi bir sıra üretimimiz oldu. Sıra üretiminin belli bir kısmı metal diğer kısımları ise ahşap aksamdan oluşuyor. Dolayısıyla iki birim ortak çalışıp koordine oluyoruz" dedi.

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