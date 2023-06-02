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TOKİ, Manisa'daki sosyal konutları teslim etmeye başladı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 100 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde inşa ettiği 396 konut hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2023 18:40, Son Güncelleme : 02 Haziran 2023 18:41
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TOKİ, Manisa'daki sosyal konutları teslim etmeye başladı

Sancaklıbozköy Mahallesi'nde 2+1 tipinde brüt 83 metrekare genişliğinde yapılan 396 konut ile 14 iş yeri ve sosyal donatıların yapımı tamamlandı.

TOKİ Uygulama Şube Müdürü Onur Gürses, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevreye duyarlı, yeşille dost, yöresel mimarisiyle şehrin dokusuna uygun, az katlı şekilde tasarlanan konutları, 24 Mayıs itibarıyla teslim etmeye başladıklarını belirterek, bugüne kadar 200 hak sahibinin konutunu teslim aldığını, teslimatların 16 Haziran'a kadar süreceğini ifade etti.

- Konutuna kavuşanlar mutlu

Konutunu teslim alan 3 çocuk sahibi Selami ve Tuğba Yazıcı çifti kendilerine konut edinme imkanı sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Tuğba Yazıcı, şöyle konuştu:

"Ben Reis'e çok teşekkür ederim. Şu an kalbim öyle çarpıyor ki nefes alırken zorlanıyorum. Annemizin, babamızın bize sağlayamadığı imkanı bize sağladı. Allah razı olsun. Rabbim önündeki bütün zaferleri nasip etsin ona, yanındaki dava arkadaşlarına şu an canımı ver deseler verirdim çünkü çocuklarım çok mutlu. Allah bin kere razı olsun. Evi gezmedik gezeceğiz inşallah. Her konuda yardımcı oldular. Eşim kaza geçirdiğinde bütün umutlar tükenmişti. Rabbim rast getirdi. Elhamdüllah toparladık. Öyle bir şey ki anlatılacak bir şey değil. Elim ayağım titriyor. Ailelerimizin uzak durduğu dönemde devletimizden her şekilde yardım aldık. Allah razı olsun. Rabbim önlerini açık etsin. Biz her zaman arkasındayız kıyamete kadar. Bayrak inmesin, devlet durmasın."

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