İzmir'i yine sel vurdu: Kemeraltı Çarşısı su altında kaldı
İzmir'de sağanak, trafikte aksamalara, bazı iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu. Tarihi Kemeraltı Çarşısı sular altında kaldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2023 18:57, Son Güncelleme : 02 Haziran 2023 19:07
Kentte, öğle saatlerinde başlayan yağmur yer yer şiddetini artırdı.
Bornova, Konak ve Karabağlar ilçelerinde zemin katlarda bulunan bazı iş yerlerini su bastı.
Yağış, trafikte aksamalara yol açtı.
Kemaraltı'nda iş yerlerini su bastı
Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda da sağanak nedeniyle esnaf, suların dükkanlarına girmemesi yoğun çaba sarf etti.
Kentte itfaiye ekipleri, su birikintilerini tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Sokaklardan şişme botuyla geçti
Bornova Çamdibi mevkiinde esnaflık yapan bir vatandaş da sokaktan geçmek için çareyi bota binmekte buldu.