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Samsun'da bıçaklı, sopalı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun'da bıçaklı ve sopalı kavgada iki çocuk babası genç hayatını kaybetti, 2 kişi de hafif şekilde yaralandı. Kavga anları ise anbean kameraya yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2023 19:16, Son Güncelleme : 02 Haziran 2023 19:17
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Samsun'da bıçaklı, sopalı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı ve sopalı kavgada taksi şoförü Ceyhun Demir'in bıçaklı saldırısına uğrayan Emin Kanbay (25) ve kardeşi Yusuf Kanbay yaralandı. Özel hastaneye kaldırılan iki çocuk babası Emin Kanbay yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yusuf Kanbay'ın ise hafif yaralandığı öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan taksi şoförü Ceyhun Demir'in de sopayla darp sonucu yaralandığı ve Gazi Devlet Hastanesi'nde tedavisinin ardından sorgulanmak için Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emin Kanbay'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Sopalı ve bıçaklı kavga anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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