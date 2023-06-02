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Gaziantep'te traktör kazası: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde virajı alamayan traktörün devrilmesi nedeniyle 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2023 21:10, Son Güncelleme : 02 Haziran 2023 22:06
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İslahiye ilçesi Kaleobası Mahallesi'nde yaşayan 52 yaşındaki Emin Özer idaresindeki 27 SB 827 plakalı traktör ile eczaneye ilaç almaya gitti. Kilis'in Musabeyli ilçesinde bulunan bir eczaneden ilaç alan Özer, evine geri dönerken yol kenarında 67 yaşındaki Ayşe Yıldız, kızı 45 yaşındaki Hacer Karaca ile 7 yaşındaki Ökkeş Karaca'yı görünce durdu. Bağda üzüm yaprağı toplayan ve işlerinin bitmesinin ardından evine dönen Ayşe Yıldız ile kızı ve torununu da traktöre alan Emin Özer, bir süre sonra virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkıp yol kenarındaki tarlaya devrilen traktörden 7 yaşındaki Ökkeş Karaca atlayarak kurtulmayı başarırken, sürücü ile aynı traktörde bulunan anne ve ile kızı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Feci kazada olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından traktörde bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken Ökkeş Karaca ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ölenlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürülürken, devrilen traktör ise vinç yardımıyla çekilerek olay yerinden kaldırıldı.

Öte yandan feci kazada hayatını kaybeden Ayşe Yıldız'ın da Kaleobası Mahallesi'nde yaşadığı, Kilis'in Musabeyli ilçesinde yaşayan kızı ve torunun da misafirliğe geldiği öğrenildi.

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