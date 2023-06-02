İstanbul'da seçim kutlaması yapan konvoya baltayla saldırdılar

Tutuklulardan biri hakkında ayrıca Terör örgütü PKK propagandası yapmaktan soruşturma başlatıldı.

İhbar sonrası olay yerine giden polislere de saldıran gruptan 5 kişi gözaltını alındı. 4 şüpheli; silahlı tehdit, mala zarar verme ve görevli memura mukavemetten tutuklandı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net