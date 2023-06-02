Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 11,66, dolar/TL yüzde 4,43, avro/TL yüzde 4,56, altının gram satış fiyatı yüzde 5,68 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 4.622,26 ve en yüksek 5.146,70 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 11,66 artarak 5.114,97 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 5,68 değer kazancıyla 1.320 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 5,69 artışla 8.844 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 2.048 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2165 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 4,43 değer kazancıyla 20,8850 avro ise yüzde 4,56 kazançla 22,4460 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 5,70, bireysel emeklilik fonları yüzde 5,16 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 10,95 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.