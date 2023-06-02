Orta Karadeniz bölgesi Suudi Arabistan ve Kuveyt acentelerine tanıtılıyor

Samsun'un doğal, tarihi ve kültürel turistik değerleri ile yöresel lezzetlerinin uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten turist getiren acentelerin temsilcileri, Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerini ziyaret etti.

Ayvacık'ta baraj gölünde tekne turu yapan kafile, daha sonra Salıpazarı ilçesinde girişimci kadınlar tarafından kurulan ve yöresel ürünlerin satıldığı pazarla Karacaören Şelalesi'ni gezdi.

OKA Turizm ve Markalaşma Birim Başkanı Mesut Kılıç, AA muhabirine, Türk Hava Yolları (THY) ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı iş birliğiyle yaklaşık dört ay önce çalışma başlattıklarını söyledi.

Suudi Arabistan ve Kuveyt'teki seyahat acentelerine bölgenin turizm potansiyelini göstermek istediklerini belirten Kılıç, "Üç günlük program düzenledik. İlk izlenim olarak yabancı misafirlerimizden oldukça olumlu geri dönüşler aldık. Önümüzdeki dönemlerde bölgemize tur düzenleme konusunda geri dönüşler oldukça olumlu. Bu programın oldukça verimli geçtiği kanısındayız." dedi.

THY Cidde Satış Şefi Ali Serdar Terlemez de OKA'nın güzel bir planlama gerçekleştirdiğini dile getirerek "Biz de elimizden gelen katkıyı sağlamak istedik. Öncelikle Suudi Arabistan'da Trabzon bölgesine yoğun satışı olan acentelerimiz arasından seçim yaptık. Samsun'a geldiklerinden beri izlenimleri çok güzel. Gerek yöresel lezzetler gerekse doğasıyla hepsi büyülendi. Umarım yaptığımız çalışmalar bir sonuç bulur ve bölgemize buralardan güzel bir yolcu trafiği oluştururuz." diye konuştu.

Suudi Arabistan'dan 15, Kuveyt'ten 5 acente temsilcisi, 4 Haziran Pazar gününe kadar Samsun'un yanı sıra Amasya'da gezi programlarına katılacak.

Acente temsilcileri genellikle İstanbul, Antalya ve Trabzon bölgelerine program yaptıklarını anlatarak "Burayı yeni bir destinasyon olarak keşfetmeye geldik. Daha önce Samsun'u tanımıyorduk. Yediğimiz yemekler son derece lezzetliydi. Burası misafirleri fazlasıyla memnun edecektir. Aradığımız her şey buralarda var. Trabzon ve Rize bölgesinde ne isteniyorsa buralarda fazlasıyla var. Bu bölgelerin daha çok tanıtılması lazım. Tanıtımla alakalı biraz sıkıntı görüyoruz. Çünkü bu bölgeyi çoğu bilmiyor." ifadelerini kullandı.

Gezinin ardından acente temsilcilerine kestane balı ve Salıpazarı tarihini anlatan kitap hediye edildi.